У Києві запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Жовтий та червоний рівень небезпеки почав діяти з 6 вересня о 06:00. Система вже працює в усіх районах Києва, крім Печерського, частково Голосіївського та Святошинського районів.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Нові сигнали повітряної тривоги в Києві

За інформацією КМДА, жителі Києва можуть отримувати такі повідомлення:

Зараз дивляться

жовтий рівень – дронова небезпека;

червоний рівень – масована дронова, ракетна або ракетно-дронова загроза.

відбій – загрози немає.

У КМДА розповіли, що нове сповіщення відображає поточний тип та рівень небезпеки на цей момент. У разі зміни характеру загрози нове повідомлення автоматично перекриває попереднє.

Окремий сигнал про відбій повітряної тривоги під час зміни одного типу загрози на інший не надається.

Наприклад, якщо після дронової небезпеки надходить повідомлення про ракетну загрозу, то актуальною є остання. У разі відбою – це свідчить про те, що в місті немає жодної загрози.

Як зазначили у КМДА, система диференційованого оповіщення вже запроваджена в усіх районах Києва, крім Печерського. Водночас у Голосіївському та Святошинському районах вона працює частково.

Це пояснили неможливістю наразі технічно реалізувати диференціацію за видами загроз на окремих територіях. Тому там озвучення сигналу повітряної тривоги залишається без змін.

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