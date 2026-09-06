Память о Харьковской наступательной операции, проведенной 6 сентября 2022 года, является не только воспоминанием о прошедшей победе. Это напоминание о том, на что способны украинцы, когда действуют профессионально, решительно и вместе.

Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Сырский о Харьковской операции

– Сегодня мы вспоминаем события, навсегда вошедшие в историю украинской армии. 6 сентября 2022 года Силы обороны Украины начали Харьковскую наступательную операцию – одну из самых успешных и стремительных операций полномасштабной войны, – сказал он.

По словам Сырского, эту операцию планировали как отвлекающий маневр, чтобы сковать российских оккупантов и предотвратить перекидывание их подразделений на главное – Херсонское направление.

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Зато эта операция привела к каскадному обвалу фронта на Харьковщине. Украинские подразделения прорвали оборону армии РФ к северу от Балаклеи и стремительно двинулись вглубь тогдашней оккупированной территории.

Благодаря этой операции Силы обороны освободили ряд населенных пунктов. Среди них – Балаклея, Купянск, Изюм, Лиман, сотни других украинских городов и сел.

Тогда Силы обороны продвинулись по отдельным направлениям до 145 км, освободив более 11,5 тыс. кв. м украинской земли и более 500 населенных пунктов.

– Но ее победу обеспечил совместный труд штабов, командиров, разведчиков, артиллеристов, танкистов, десантников, пехотинцев, спецназовцев, воинов территориальной обороны и Национальной гвардии. Ни один план не стал бы реальностью без людей, которые пошли вперед в условиях неопределенности, осознавая все риски, – отметил Сырский.

По его мнению, украинская армия доказала, что даже более сильного противника можно побеждать благодаря качественному планированию, взаимодействию, внезапности и воле к борьбе.

Значение Харьковской операции не ограничивается освобожденными территориями, утверждает Сырский. Тогда ВСУ ликвидировали опасный изюмский плацдарм, с которого РФ угрожала Славянске и всей украинской группировке в Донбассе.

Сырский считает, что эта операция изменила ситуацию не только в поле боя. Она показала международным партнерам, что помощь дает конкретный результат. Он добавил, что во время величайшей войны в Европе со времен Второй мировой ВСУ провели операцию, которая стала образцом.

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