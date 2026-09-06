Министерство обороны РФ в утренней сводке фактически подтвердило, что Украина ночью не атаковала Москву и Московскую область, хотя российские войска продолжают наносить удары по Киеву.

Об этом заявили в оборонном ведомстве РФ.

Какие цели атаковали ВСУ в России ночью 6 сентября

Минобороны РФ обнародовало традиционную утреннюю сводку о результатах отражения очередной воздушной атаки Украины.

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Из опубликованной информации следует, что в течение минувшей ночи ВСУ не наносили ударов по Москве или Московской области.

При этом Силы обороны атаковали как минимум 14 регионов РФ. Под ударами находились Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская и Тульская области, а также Краснодарский край.

Также раздавались взрывы во временно оккупированном Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.

В Минобороны РФ заявляют, что Украина атаковала их территории сотнями дронов, однако точное количество беспилотников традиционно не называют.

Российское оборонное ведомство утверждает, что силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотников самолетного типа.

Напомним, этой ночью взрывы прогремели на Рязанском НПЗ. Вероятно, причиной стала атака беспилотников. На территории завода вспыхнул пожар, точные последствия пока неизвестны.

В Кремле сообщили о приказе российского диктатора Владимира Путина не наносить удары по Киеву в течение трех дней. Несмотря на это в столице Украины воздушные тревоги не прекращались.

Президент Владимир Зеленский заверил, что на время визита представителей президента США Дональда Трампа в Москву и Киев “Украина обеспечит нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы переговорщики могли безопасно прибыть”.

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