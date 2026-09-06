Пам’ять про Харківську наступальну операцію, проведену 6 вересня 2022 року, є не лише спогадом про минулу перемогу. Це нагадування про те, на що здатні українці, коли діють професійно, рішуче і разом.

Про це заявив колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Сирський про Харківську операцію

– Сьогодні ми згадуємо події, які назавжди увійшли в історію українського війська. 6 вересня 2022 року Сили оборони України розпочали Харківську наступальну операцію – одну з найуспішніших і найстрімкіших операцій повномасштабної війни, – сказав він.

За словами Сирського, цю операцію планували як відволікальний маневр, щоб скувати російських окупантів та запобігти перекидання їхніх підрозділів на головний – Херсонський напрямок.

Зараз дивляться

Натомість ця операція спричинила каскадний обвал фронту на Харківщині. Українські підрозділи прорвали оборону армії РФ північніше Балаклії та стрімко рушили вглиб тодішньої окупованої території.

Завдяки цій операції Сили оборони звільнили низку населених пунктів. Серед них – Балаклія, Куп’янськ, Ізюм, Лиман, сотні інших українських міст та сіл.

Тоді Сили оборони просунулися на окремих напрямках до 145 км, звільнивши понад 11,5 тис. кв. м української землі та понад 500 населених пунктів.

– Але її перемогу забезпечила спільна праця штабів, командирів, розвідників, артилеристів, танкістів, десантників, піхотинців, спецпризначенців, воїнів територіальної оборони та Національної гвардії. Жоден план не став би реальністю без людей, які пішли вперед в умовах невизначеності, усвідомлюючи всі ризики, – зазначив Сирський.

На його думку, українська армія довела, що навіть чисельно сильнішого противника можна перемагати завдяки якісному плануванню, взаємодії, раптовості та волі до боротьби.

Значення Харківської операції не обмежується звільненими територіями, стверджує Сирський. Тоді ЗСУ ліквідували небезпечний ізюмський плацдарм, з якого РФ загрожувала Слов’янську та всьому українському угрупованню на Донбасі.

Сирський вважає, що ця операція змінила ситуацію не лише на полі бою. Вона показала міжнародним партнерам, що допомога Україні дає конкретний результат. Він додав, що під час найбільшої війни в Європі з часів Другої світової ЗСУ провели операцію, яка стала взірцем.

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