Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 7 сентября 2026 года — ситуация на фронте
Всего с начала прошедших суток произошло 206 боевых столкновений.
Противник нанес 59 авиаударов, сбросил 208 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5 308 дронов-камикадзе и осуществил 1 957 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий на 7 сентября 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 657-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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