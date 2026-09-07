Всего с начала прошедших суток произошло 206 боевых столкновений.

Противник нанес 59 авиаударов, сбросил 208 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5 308 дронов-камикадзе и осуществил 1 957 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий на 7 сентября 2026

Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 657-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ЗСУ

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