Загалом від початку минулої доби відбулося 206 бойових зіткнень.

Противник завдав 59 авіаційних ударів, скинув 208 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5 308 дронів-камікадзе та здійснив 1 957 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій на 7 вересня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 657-му добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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