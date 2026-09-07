Семерых прокуроров Офиса генерального прокурора планируют подать на рассмотрение квалификационно-дисциплинарной комиссии о возможном увольнении после операции Карфаген НАБУ и САП.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время общения с журналистами.

Кого могут уволить в Офисе генпрокурора

– Точно того, кому сообщено о подозрении. Кто был причастен. Я уже говорил, что единолично не могу принимать решения. Только, если суд отстранит, то сразу я его увольняю (Сергея Крапива, – Ред.). Или когда его вина будет доказана в суде, – заявил он.

По словам Кравченко, руководитель кадрового подразделения готовит план кадровых моментов. Он отметил, что подпишет обращение в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров и уже назначил служебные расследования.

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Как сказал генпрокурора, также идет подготовка документов для проведения полиграфа. Он утверждает, что в настоящее время в Офисе генпрокурора проверяют как государственных служащих, так и прокуроров.

Кравченко объяснил, что процедура увольнения в отношении государственных служащих проще. Однако прокуроров можно отстранять от должности по решению КГКП.

По его словам, именно поэтому готовятся представления в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

Недавно генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что не держится за должность, а его отставка зависит исключительно от решения президента Украины Владимира Зеленского или Верховной Рады.

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