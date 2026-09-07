Кравченко назначил проверки в Офисе генпрокурора: кого могут уволить
- Семерых прокуроров Офиса генпрокурора ожидают служебные расследования и проверки на полиграфе с последующим направлением материалов в КГКП для возможного увольнения.
- Об этом заявил Руслан Кравченко по результатам антикоррупционной операции Карфаген, добавив, что подозреваемого Сергея Кропиву устранят сразу после решения суда.
Семерых прокуроров Офиса генерального прокурора планируют подать на рассмотрение квалификационно-дисциплинарной комиссии о возможном увольнении после операции Карфаген НАБУ и САП.
Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время общения с журналистами.
Кого могут уволить в Офисе генпрокурора
– Точно того, кому сообщено о подозрении. Кто был причастен. Я уже говорил, что единолично не могу принимать решения. Только, если суд отстранит, то сразу я его увольняю (Сергея Крапива, – Ред.). Или когда его вина будет доказана в суде, – заявил он.
По словам Кравченко, руководитель кадрового подразделения готовит план кадровых моментов. Он отметил, что подпишет обращение в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров и уже назначил служебные расследования.
Как сказал генпрокурора, также идет подготовка документов для проведения полиграфа. Он утверждает, что в настоящее время в Офисе генпрокурора проверяют как государственных служащих, так и прокуроров.
Кравченко объяснил, что процедура увольнения в отношении государственных служащих проще. Однако прокуроров можно отстранять от должности по решению КГКП.
По его словам, именно поэтому готовятся представления в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.
Недавно генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что не держится за должность, а его отставка зависит исключительно от решения президента Украины Владимира Зеленского или Верховной Рады.