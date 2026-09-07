Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что не планирует самостоятельно подавать в отставку на фоне репутационного скандала вокруг дела Карфаген НАБУ и САП.

Об этом он заявил во время общения с украинскими журналистами.

Генпрокурор Кравченко не собирается подавать в отставку

В то же время генеральный прокурор Украины подчеркнул, что за должность не держится и выполнит решение Верховной Рады, президента или своей команды, если они захотят его увольнения.

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Кравченко подтвердил, что вскоре посетит заседание профильного комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, где ответит на все вопросы народных депутатов.

Генеральный прокурор отрицает свою причастность к получению или отмыванию денег от деятельности мошеннических колл-центров, назвав обнародованные антикоррупционными органами записи только разговорами.

Кроме того, Кравченко утверждает, что фотография сейфа с деньгами – это из другого уголовного производства.

Также он подчеркнул, что имеет ответы на свое семейное и финансовое состояние, а все расходы, расходы и поездки осуществлялись исключительно в пределах задекларированных доходов.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили пятерых участников преступной организации во главе с чиновником Офиса генерального прокурора Сергеем Кропивой, которые покрывали сеть мошеннических колл-центров и легализовали более 42 млн грн.

Накануне, 6 сентября, суд отправил Кропиву под стражу до 2 ноября с возможностью залога в размере 120 млн грн.

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