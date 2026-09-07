Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Сергею Куцому – водителю заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Сергея Крапивы, фигурирующего по делу Карфаген НАБУ и САП.

ВАКС избрал меру пресечения Сергею Куцому

Подозреваемого в причастности к деятельности сети мошеннических колл-центров отправили под стражу до 3 ноября с альтернативой внесения залога в размере 3 млн грн.

Сторона обвинения настаивала на аресте с возможностью залога в 20 млн грн.

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По данным прокурора, Куцый (в материалах следствия фигурирует под псевдонимом Камрад) с октября 2025 до сентября 2026 года участвовал в преступной организации, покрывавшей мошеннические колл-центры, а также выполнял ежедневные поручения Крапивы.

Сторона обвинения настаивает, что подозреваемый систематически получал неправомерную выгоду от деятельности колл-центров, которую в дальнейшем перечисляли на счета ФЛП.

Среди рисков прокурор назвал возможность укрывательства и уничтожения доказательств.

По данным следствия, с 2019 до 2026 годов Куцый выезжал за границу только один раз. Однако только за 2026 год – уже 10 раз, в частности, во время поездок самого Крапивы.

Как утверждает сторона обвинения, после расследования Bihus.Info о недвижимости прокуроров в комплексе Глейшер Крапива предлагал переписать имущество в Буковеле на жену водителя. Также обсуждалось привлечение матери Куцого к оформлению имущества.

Кроме того, в зафиксированных НАБУ и САП пленках фигурируют обсуждение дистанционной очистки телефонов и подготовки к допросам родственников подозреваемого.

Прокурор решает вопрос об обжаловании суммы залога, тогда как защита Куцого уже заявила о намерении подавать апелляцию и требовать круглосуточного домашнего ареста.

Адвокаты утверждают, что в материалах дела якобы нет никакого доказательства получения им подзащитным взяток или причастности к “крышеванию” мошеннических колл-центров.

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