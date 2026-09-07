В Киеве создают запасы продуктов и питьевой воды при длительных отключениях электроэнергии или других чрезвычайных ситуациях. Первоочередно в столице готовятся оказывать помощь малоимущим киевлянам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Киев готовит запасы продуктов и воды

Как уточнили в КГГА, в рамках подготовки к отопительному сезону в Киеве сформировали и постоянно поддерживают необходимые запасы основных групп продовольственных товаров, чтобы обеспечить людей продуктами в случае усложнения работы энергосистемы.

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Там отметили, что эти запасы можно будет использовать в пунктах несокрушимости, для помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, обеспечения работников, привлеченных к аварийно-спасательным и другим неотложным работам.

При поддержке благотворителей и общественности город сможет обеспечить горячими обедами 25 тыс. человек. В то же время департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА намерен приобрести дополнительные 20 тыс. упаковок с продуктами на случай чрезвычайных ситуаций.

Эти действия проводятся в рамках деятельности Гуманитарного штаба Киева, созданного в феврале 2022 года. Штаб служит главным центром координации и сотрудничества между подразделениями КГГА, райгосадминистрациями столицы, коммунальными службами, благотворительными организациями и донорами.

В КГГА утверждают, что сейчас ситуация на потребительском рынке в Киеве остается контролируемой и прогнозируемой.

Там подчеркнули, что важной составляющей поддержки стабильной продовольственной ситуации является проведение продуктовых сельскохозяйственных ярмарок в Киеве, которые расширяют возможности горожан приобрести основные продукты.

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