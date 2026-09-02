Сегодня Киев снова подвергся массированной воздушной атаке со стороны Российской Федерации. Враг использовал как ракеты, так и беспилотные летательные аппараты.

Россия регулярно использует разновидность ударных дронов — реактивные Shahed. Они представляют более серьезную угрозу и затрудняют работу украинской ПВО.

Об особенностях конструкции и сложности сбивания реактивного дрона Факты ICTV поговорили с основателем БО Реактивная почта Павлом Нарожным.

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Что такое реактивный Шахед

По словам военного эксперта, реактивный Шахед — это тот же Shahed-136, но с реактивным двигателем. Возможно, есть еще какие-то конструктивные особенности, но принципиальная разница именно в наличии реактивного двигателя.

Что касается беспилотника Герань-3, то это, по сути, тот же реактивный Шахед, но изготовленный на других комплектующих. Могут отличаться двигатели или использоваться иная электроника, однако принцип работы абсолютно идентичен.

С какой скоростью летит реактивный Шахед

Реактивный Шахед обладает громким характерным звуком, напоминающим рев турбины. Именно по звуку удается вовремя обнаружить угрозу даже до визуального контакта.

— Двигатель внутреннего сгорания, установленный в обычном Шахеде, стоит примерно $2 тыс. и разгоняет беспилотник до скорости 200-250 км/ч. Зато реактивный Шахед способен разгоняться до примерно 500-550 км/ч. Таким образом, его значительно труднее сбить, — отметил Павел Нарожный.

Чем сбивать реактивный Шахед

По словам эксперта, около 40% всех БпЛА, которые сбивают на территории Украины, уничтожаются силами мобильных огневых групп. Но для уничтожения реактивных Шахедов мобильные огневые группы неэффективны, ведь они просто не способны их догнать.

Для этого нужны ПЗРК или ЗРК, например Бук, IRIS-T или Patriot. То есть, речь идет о значительно более дорогих средствах.

— Также для перехвата таких беспилотников применяется боевая авиация, например F-16, МиГ-29 или Mirage. Однако и в этом случае стоимость перехвата очень высока, — говорит эксперт.

По словам Павла Нарожного, только подъем боевой авиации в воздух обходится в десятки тысяч долларов в час, не учитывая стоимости ракеты, которая также может превышать десятки тысяч долларов.

Может ли Россия масштабировать изготовление реактивных дронов

Роман Свитан в интервью для Радио НВ отметил, что Китай действительно может производить в достаточном количестве двигатели для таких дронов, а затем переправлять их на сборку в Россию, в частности в Алабугу и Ижевск.

Свитан считает, что даже с ростом стоимости этих дронов это не повлияет существенно на их количество. Единственный вариант для Украины — уничтожать их с помощью ракет малой дальности, которые должны передать партнеры. По его словам, недавно поступили системы Raven, пусковые установки с ракетами ASRAAM с тепловой головкой самонаведения.

Свитан отмечает, что нужно сделать более плотной систему ПВО, чтобы ни один российский беспилотник не смог прорваться через линию фронта. Он также предупреждает, что количество реактивных дронов будет расти. Возможно, не так быстро, как этого хотелось бы России, но все же будет расти.

Как подчеркивает Свитан, Украине нужно масштабировать закупку и производство зенитно-ракетных комплексов малой дальности с инфракрасными головками самонаведения. Ведь тепловой след от турбины значительно больше, чем от двигателя внутреннего сгорания.

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