Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения 24-летней Елизавете Ивахненко, которая фигурирует в деле НАБУ и САП Карфаген под кодовым именем Муза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Высшего антикоррупционного суда.

Елизавете Ивахненко назначена мера пресечения: что известно

Обвинение просило суд взять Ивахненко под стражу с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн. ВАКС определил залог в 20 млн грн.

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В материалах НАБУ Ивахненко фигурирует под кодовым именем Муза. По версии следствия, она является близким лицом сотрудника Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы, которого в материалах дела называют Канцлером.

Прокуратура инкриминирует 24-летней Ивахненко легализацию средств, которые, по версии следствия, были получены преступной организацией.

Обвинение утверждает, что Кропива оформлял недвижимость на Ивахненко и членов ее семьи. В обнародованных материалах следствия также есть разговор, в котором девушка обсуждает необходимость скрыть из своего Instagram информацию о ценных вещах.

Что известно о спецоперации Карфаген

4 сентября НАБУ и САП сообщили о проведении спецоперации Карфаген.

По версии следствия, преступную организацию возглавлял чиновник из Офиса генерального прокурора, а ее участники получали незаконную выгоду за то, что не мешали работе мошеннических колл-центров, и легализовали полученные средства.

Позже антикоррупционные органы сообщили о разоблачении пяти участников организации. По данным следствия, деньги легализовали, в частности, через покупку недвижимости, драгоценностей и другого имущества, а также размещение средств на счетах близких людей.

Одним из подозреваемых по делу стал сотрудник Офиса генпрокурора Сергей Кропива. После начала расследования его отстранили от исполнения служебных обязанностей.

6 сентября ВАКС взял Кропиву под стражу до 2 ноября с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн. Прокуратура просила установить залог в 200 млн грн.

Если Кропива внесет залог, он, помимо прочего, должен будет сдать загранпаспорта и воздерживаться от общения с лицами, указанными судом, в частности с генеральным прокурором Русланом Кравченко и его первым заместителем Марией Вдовиченко.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко отрицает свою причастность к коррупционным схемам.

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