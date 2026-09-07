Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 7 сентября: ВСУ уничтожили 1 540 оккупантов, 51 артсистему и 1 473 БпЛА
За последние сутки Силы обороны уничтожили около 1 540 российских военных.
Общие потери армии врага на 1 657-е сутки полномасштабного вторжения составляют около 1 497 980 оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Потери РФ на 7 сентября 2026 года
- личного состава – около 1 497 980 (+1 540);
- танков – 12 332 (+1);
- боевых бронированных машин – 25 284 (+6);
- артиллерийских систем – 49 311 (+51);
- реактивных систем залпового огня – 2 103 (+7);
- средств противовоздушной обороны – 1 609 (+4);
- самолетов – 441;
- вертолетов – 355;
- наземных робототехнических комплексов – 2 516 (+9);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 502 717 (+1 473);
- крылатых ракет – 5 070;
- кораблей/катеров – 35;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 145 026 (+591);
- специальной техники – 4 647 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 657-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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