За последние сутки Силы обороны уничтожили около 1 540 российских военных.

Общие потери армии врага на 1 657-е сутки полномасштабного вторжения составляют около 1 497 980 оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Потери РФ на 7 сентября 2026 года

  • личного состава – около 1 497 980 (+1 540);
  • танков – 12 332 (+1);
  • боевых бронированных машин – 25 284 (+6);
  • артиллерийских систем – 49 311 (+51);
  • реактивных систем залпового огня – 2 103 (+7);
  • средств противовоздушной обороны – 1 609 (+4);
  • самолетов – 441;
  • вертолетов – 355;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 516 (+9);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 502 717 (+1 473);
  • крылатых ракет – 5 070;
  • кораблей/катеров – 35;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 145 026 (+591);
  • специальной техники – 4 647 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 657-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ЗСУ

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