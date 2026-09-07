Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували близько 1 540 російських військових.

Загальні втрати армії ворога на 1 657-му добу повномасштабного вторгнення становлять близько 1 497 980 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 7 вересня 2026 року

особового складу – близько 1 497 980 (+1 540);

танків – 12 332 (+1);

бойових броньованих машин – 25 284 (+6);

артилерійських систем – 49 311 (+51);

реактивних систем залпового вогню – 2 103 (+7);

засобів протиповітряної оборони – 1 609 (+4);

літаків – 441;

гелікоптерів – 355;

наземних робототехнічних комплексів – 2 516 (+9);

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 502 717 (+1 473);

крилатих ракет – 5 070;

кораблів/катерів – 35;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 145 026 (+591);

спеціальної техніки – 4 647 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 657-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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