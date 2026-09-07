Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 7 вересня: ЗСУ знищили 1 540 окупантів, 51 артсистему та 1 473 БпЛА
Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували близько 1 540 російських військових.
Загальні втрати армії ворога на 1 657-му добу повномасштабного вторгнення становлять близько 1 497 980 окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
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Втрати ворога на 7 вересня 2026 року
- особового складу – близько 1 497 980 (+1 540);
- танків – 12 332 (+1);
- бойових броньованих машин – 25 284 (+6);
- артилерійських систем – 49 311 (+51);
- реактивних систем залпового вогню – 2 103 (+7);
- засобів протиповітряної оборони – 1 609 (+4);
- літаків – 441;
- гелікоптерів – 355;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 516 (+9);
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 502 717 (+1 473);
- крилатих ракет – 5 070;
- кораблів/катерів – 35;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 145 026 (+591);
- спеціальної техніки – 4 647 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 657-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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