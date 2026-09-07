Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували близько 1 540 російських військових.

Загальні втрати армії ворога на 1 657-му добу повномасштабного вторгнення становлять близько 1 497 980 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 7 вересня 2026 року

  • особового складу – близько 1 497 980 (+1 540);
  • танків – 12 332 (+1);
  • бойових броньованих машин – 25 284 (+6);
  • артилерійських систем – 49 311 (+51);
  • реактивних систем залпового вогню – 2 103 (+7);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 609 (+4);
  • літаків – 441;
  • гелікоптерів – 355;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 516 (+9);
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 502 717 (+1 473);
  • крилатих ракет – 5 070;
  • кораблів/катерів – 35;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 145 026 (+591);
  • спеціальної техніки – 4 647 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 657-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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