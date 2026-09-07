США изучают возможность того, могли бы ли Украина и Россия сделать шаги для деэскалации войны зимой и параллельно возобновить переговоры по более широкому мирному соглашению.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Axios в понедельник, 7 сентября.

Зеленский подвел итоги визита делегации США в Украину

Украинский президент считает, что недели до начала зимы открывают возможность для дипломатии.

Сейчас смотрят

Владимир Зеленский убежден, что президент России Владимир Путин рассчитывает использовать еще одну суровую зиму, чтобы ослабить Украину.

Он добавил, что Путин не хочет настроить против себя президента США накануне промежуточных выборов.

— Я чувствую, что Путину нужен Трамп, — сказал Зеленский. — Он не хочет … вызвать его недовольство.

Президент Украины заявил, что даже если Путин не хочет деэскалации, администрация Трампа может оказывать на него давление, чтобы он пошел на это.

На вопрос, может ли Путин захотеть обеспечить Трампу дипломатическую победу перед выборами в США, Зеленский ответил: Да.

Зеленский в воскресенье встретился в Киеве с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Это был их первый визит в Украину с начала второго президентского срока Трампа.

Кушнер и Уиткофф прибыли в Киев после трехчасовой встречи с Путиным в Кремле в субботу.

Зеленский заявил, что посланники США передали ему сообщение о том, что “русские готовы к переговорам”.

Он, однако, остается скептическим, поскольку действия России на поле боя и недавняя эскалация атак не свидетельствуют о готовности к компромиссу.

Зеленский отметил, что после поездки посланников США он понимает ситуацию так: Путин “готов обсуждать” идеи по продвижению переговоров.

США обсуждают деэскалацию войны и переговоры перед зимой

Украинский президент заявил, что посланники США прибыли в Москву и Киев прежде всего для того, чтобы “разблокировать” дипломатический процесс, но они привезли и несколько новых идей.

Он отказался раскрывать все детали, однако сообщил, что часть обсуждений касалась возможных шагов по деэскалации со стороны России и Украины накануне зимы и в течение зимнего периода.

— Есть идеи по энергетическим объектам, по поставкам зерна, по электроэнергетическим объектам, по экспорту нефти и газа. У нас с Россией разные интересы, — сказал Зеленский.

На вопрос, предусматривает ли новый подход США одновременное возобновление переговоров и попытку достичь договоренностей, которые позволили бы Украине и России пройти зиму без значительной эскалации,

Зеленский ответил, что такая трактовка “очень близка к реальности этих разговоров”.

Он назвал первой целью возобновление переговоров, а второй — попытку сделать будущую зиму иной, чем предыдущие, когда российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины усиливали войну.

По его словам, целью было бы найти шаги до или во время зимы, “которые могут приблизить стороны к миру”.

Американские чиновники заявляют, что не знают, удастся ли учесть интересы и России, и Украины до начала зимы. Многочисленные предыдущие попытки достичь прекращения огня или приостановить удары по энергетическим объектам потерпели неудачу.

Зеленский заявил, что ожидается, что американская команда проинформирует Трампа, а затем продолжит консультации с украинскими и европейскими чиновниками.

Президент Украины заявил, что США поддерживают и отдельный “зимний пакет” для Украины, который будет включать помощь в сфере противовоздушной обороны и энергетики.

— Речь идет не только о ракетах, — сказал Зеленский. — Речь идет и о СПГ (сжиженный природный газ, — Ред.) … и о шагах по деэскалации.

Зеленский назвал условия Украины для дипломатического процесса

Украинский президент считает, что Путин рассчитывает зимой нанести Украине достаточный ущерб, чтобы заставить Киев пойти на дальнейшие уступки.

— Россия действительно считает, что эта зима может помочь им сломать нас, — сказал Зеленский.

По его словам, Москва надеется, что масштабное зимнее наступление и атаки на украинскую инфраструктуру нанесут “сильный удар”, после которого Украина станет “более склонной к компромиссам”.

Зеленский подчеркнул, что Украина уже пошла на все компромиссы, на которые могла пойти, и что любой дипломатический процесс потребует гарантий безопасности и пакета экономической поддержки.

Он также отметил, что Россия сталкивается с собственными рисками накануне зимних месяцев. По его словам, Украина тоже может нанести России экономический удар.

— Когда они атаковали нашу электроэнергетику, мы заблокировали их возможность продавать нефть и газ, — сказал он.

Он также предупредил, что перебои с экспортом сельскохозяйственной продукции могут привести к росту мировых цен на продовольствие и вызвать продовольственную нестабильность.

Зеленский заявил, что Украина должна оставаться военно сильной на протяжении всего дипломатического процесса, и отметил, что Киев сейчас находится в лучшем положении на поле боя, чем раньше, несмотря на нехватку средств противовоздушной обороны и непрерывные российские атаки дронами и ракетами.

Он также призвал США ввести дополнительные санкции против России, назвав их ключевым рычагом влияния в любых переговорах.

— Путину нужны деньги, — сказал Зеленский. — Путин хочет денег, чтобы продолжать войну.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.