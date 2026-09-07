Командир 3 армейского корпуса Андрей Билецкий опроверг заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы “захвате” врагом Святогорска Донецкой области.

Бригадный генерал записал видеообращение из центра города на фоне Свято-Успенской Святогорской лавры.

Путин соврал о контроле россиянами над Святогорском

— Я хочу обратиться к российскому военному и военно-политическому руководству. Снимайте свои клоунские носы и разноцветные парики. Не выглядите дураками. 60 механизированная бригада Третьего армейского корпуса полностью контролирует город. Фактически это наша тыловая зона, — заявил генерал.

В Донецкой ОВА также отметили, что Святогорск остается под контролем Украины. Российские пропагандистские ресурсы снова распространяют фейки о якобы захвате города и пытаются подкреплять свои заявления постановочными материалами.

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По словам начальника Святогорской МВА Владимира Рыбалкина, ситуация в Святогорске очень сложная из-за близости фронта и регулярных обстрелов.

Заявление Путина о якобы “захвате” Святогорска россиянами прокомментировал глава МИД Украины Андрей Сибига.

— Москве следует проводить фактчекинг собственных сводок с фронта перед тем, как Путин их озвучивает, — заявил он.

Глава МИД уточнил, что неделю назад Путин утверждал, что Святогорск находится под российской оккупацией.

— Сегодня 3 отдельная штурмовая бригада и Бригадный генерал Андрей Билецкий опубликовали видео из Святогорска. Итог: Путин не соврет, так и не вздохнет, — подчеркнул он.

Напомним, 1 сентября Владимир Путин заявил, что российская группировка войск Север якобы захватила Святогорск, расположенный к северу от Славянска.

Аналитики ISW отметили, что это утверждение максимально не соответствует реальности и не подтверждается никакими доказательствами.

На границе весны и лета 2026 года оккупанты подошли к Святогорску на расстояние не менее 13 км.

Сейчас они находятся на большем расстоянии от города, учитывая контрнаступательные операции Украины вблизи Лимана.

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