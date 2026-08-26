Президент Владимир Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, министром обороны Евгением Хмарой и представителями Генерального штаба определили дальнейший порядок действий на фронте.

Об этом глава государства сообщил в среду, 26 августа.

Зеленский провел совещание с военным командованием

— Первое: будут усилены наши позиции на Донетчине благодаря двум обновленным группировкам. Командующими будут герой Украины Денис Прокопенко и герой Украины Андрей Билецкий, — отметил Зеленский.

Президент встретился с командирами на Запорожском направлении. Он заявил, что военные получат больше необходимых средств, которые касаются наземных роботизированных комплексов.

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— Нужны решения, чтобы было больше производства и больше закупок. Будут решения и относительно более системного подхода к мидлстрайкам, — добавил Зеленский.

Глава государства сообщил, что вместе с министром обороны и главнокомандующим ВСУ согласовал кадровые решения.

Зеленский заслушал доклад командующего ДШВ ВСУ Олега Апостола и вручил Андрею Билецкому орден Золотая Звезда.

Напомним, 26 августа Владимир Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым встретились с военнослужащими 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады на Александровском направлении.

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