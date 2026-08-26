Прокопенко и Билецкий возглавят обновленные группировки на Донетчине — Зеленский
- Владимир Зеленский вместе с военным руководством определил дальнейший порядок действий на фронте.
- Позиции украинских войск на Донетчине усилят благодаря двум обновленным группировкам.
Президент Владимир Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, министром обороны Евгением Хмарой и представителями Генерального штаба определили дальнейший порядок действий на фронте.
Об этом глава государства сообщил в среду, 26 августа.
Зеленский провел совещание с военным командованием
— Первое: будут усилены наши позиции на Донетчине благодаря двум обновленным группировкам. Командующими будут герой Украины Денис Прокопенко и герой Украины Андрей Билецкий, — отметил Зеленский.
Президент встретился с командирами на Запорожском направлении. Он заявил, что военные получат больше необходимых средств, которые касаются наземных роботизированных комплексов.
— Нужны решения, чтобы было больше производства и больше закупок. Будут решения и относительно более системного подхода к мидлстрайкам, — добавил Зеленский.
Глава государства сообщил, что вместе с министром обороны и главнокомандующим ВСУ согласовал кадровые решения.
Зеленский заслушал доклад командующего ДШВ ВСУ Олега Апостола и вручил Андрею Билецкому орден Золотая Звезда.
Напомним, 26 августа Владимир Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым встретились с военнослужащими 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады на Александровском направлении.