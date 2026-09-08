Минулої доби на фронті зафіксовано 244 бойові зіткнення. Російський ворог скинув 285 керованих авіабомб, застосував 8495 дронів-камікадзе та здійснив 2508 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 26 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2026

Ситуація в Україні на 8 вересня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано сім штурмових дій противника. Агресор здійснив 107 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням 12 КАБів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника біля Стариці, Лиману, Волохівки, Чайківки, Хатнього та в напрямку Петро-Іванівки, Радьківки.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку ворог намагався штурмувати в районі Курилівки та в напрямках Куп’янська і Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог дев’ять разів атакував в районах Новоєгорівки, Новоселівки, Ставків, Торського, Зарічного та Лимана.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві наступальні дії в районі населеного пункту Крива Лука.

На Краматорському напрямку російські загарбники провели одну атаку в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак поблизу Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки та в напрямках Олексієво-Дружківки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 29 атак у районах населених пунктів Водянське, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Новогришине, Добропілля, Матяшеве, Мирне, Котлине, Новомиколаївка, Біляківка, Сергіївка, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти дев’ять разів атакували в бік населених пунктів Різдвянки та Копані.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили спробу противника просунутися до населеного пункту Павлівка.

На Придніпровському напрямку ворог атакувати не намагався.

Втрати ворога на 8 вересня 2026

особового складу — близько 1 499 390 (+1 410) осіб,

танків — 12 332 од.,

бойових броньованих машин — 25 285 (+1) од.,

артилерійських систем — 49 341 (+30) од.,

РСЗВ — 2 104 (+1) од.,

засобів ППО — 1 612 (+3) од.,

літаків — 441 од.,

гелікоптерів — 355 од.,

наземних робототехнічних комплексів — 2 521 (+5) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 504 309 (+1 592) од.,

крилатих ракет — 5 070 од.,

кораблів / катерів — 35 од.,

підводних човнів — 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн — 145 478 (+452) од.,

спеціальної техніки — 4 647 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 658-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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