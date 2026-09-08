Тристороння зустріч між командами України, США та Російської Федерації може відбутися в Об’єднаних Арабських Еміратах, Швейцарії, Туреччині або на території іншої країни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Переговори України, РФ і США

– Зустріч може бути в ОАЕ, Швейцарії, Туреччині, в інших країнах. У нас є досвід. Є запрошення від різних країн, – стверджує Зеленський.

Президент заявив, що серед обговорюваних питань під час зустрічі можуть бути енергетика та експорт зерна. Проте він вважає, що варто не лише обговорювати, а й досягти конкретного результату.

Зараз дивляться

Також Зеленський стверджує, що пріоритетними під час переговорів залишаються гуманітарні питання. Серед них – обмін військовополоненими між Україною та Росією. На його думку, їх треба збільшувати та прискорювати.

За словами президента, Київ готуватиме та наближатиме тристоронню зустріч між командами України, Росії та США, якщо всі сторони погодяться. Він додав, що Україна має наміри провести таку зустріч восени, а якщо вийде – то у вересні.

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