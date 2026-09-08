У Києві під час повітряної тривоги студентів Київського університету інтелектуальної власності та права зібрали просто неба.

У столиці студентів зібрали під час тривоги

Поліція Києва встановлює обставини проведення заходу зі студентами під час повітряної тривоги, розпочато кримінальне провадження.

Зазначається, що сьогодні, близько 11:10, до поліції надійшло повідомлення про те, що на території одного зі столичних університетів у Дарницькому районі під час повітряної тривоги проводять захід зі студентами.

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На місце події прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції. Правоохоронці попередньо з’ясували, що на відкритій території навчального закладу проводився захід із посвяти першокурсників у студенти. Водночас після оголошення сигналу Повітряна тривога захід не було завершено, а студентів не направили до укриття.

За цим фактом слідчі Дарницького управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.

У межах кримінального провадження правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Поліція не називає заклад, але в мережі повідомили, що йдеться про Університет інтелектуальної власності та права на Харківському шосе.

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