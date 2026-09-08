Вечером вторника 8 сентября Николаев и Херсон одновременно остались без электричества. В городах устанавливают причины обесточивания и работают над ликвидацией его последствий.

Об этом сообщили мэр Николаева Александр Сенкевич и начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько.

Блэкаут в Николаеве 8 сентября: что известно

Мэр Николаева заявил, что в настоящее время электроснабжение в городе отсутствует. Соответствующие службы уже устанавливают причину перебоя.

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— Как только у нас будет больше информации, сообщим дополнительно, — отметил Сенкевич.

Из-за обесточивания в Николаеве изменилась работа общественного транспорта. Трамваи сейчас не ездят.

На маршрутах продолжают работать троллейбусы с автономным ходом. Без контактной сети они могут преодолевать до 20 км.

Исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов сообщил, что без электроснабжения остался не только областной центр, но и ряд населенных пунктов области.

По его словам, энергетики работают над устранением последствий предыдущих российских обстрелов.

Херсонская громада без света

Без электричества осталась и вся Херсонская громада. Начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько сообщил, что сейчас электроснабжение отсутствует на всей территории громады. Причины обесточивания устанавливаются.

— В настоящее время на территории всей громады наблюдается отсутствие электроснабжения. Причины обесточивания устанавливаются, — отметил Шанько.

Глава ОВА отметил, что в случае длительного отключения жители могут воспользоваться Пунктами несокрушимости.

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