За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали не менее 1 499 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, четыре пункта управления БПЛА и две позиции артиллерии оккупантов.

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Потери врага на 8 сентября 2026 года

личного состава — около 1 499 390 (+1 410) человек,

танков — 12 332 ед.,

боевых бронированных машин — 25 285 (+1) ед.

артиллерийских систем — 49 341 (+30) ед.

РСЗО — 2 104 (+1) ед.

средств ПВО — 1 612 (+3) ед.,

самолетов — 441 ед.,

вертолетов — 355 ед.,

наземных робототехнических комплексов — 2 521 (+5) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 504 309 (+1 592) ед.

крылатых ракет — 5 070 ед.,

кораблей / катеров — 35 ед.,

подводных лодок — 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн — 145 478 (+452) ед,

специальной техники — 4 647 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 658-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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