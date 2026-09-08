Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 8 сентября: ВСУ уничтожили 1 410 оккупантов и более 1 500 дронов
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали не менее 1 499 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, четыре пункта управления БПЛА и две позиции артиллерии оккупантов.
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Потери врага на 8 сентября 2026 года
- личного состава — около 1 499 390 (+1 410) человек,
- танков — 12 332 ед.,
- боевых бронированных машин — 25 285 (+1) ед.
- артиллерийских систем — 49 341 (+30) ед.
- РСЗО — 2 104 (+1) ед.
- средств ПВО — 1 612 (+3) ед.,
- самолетов — 441 ед.,
- вертолетов — 355 ед.,
- наземных робототехнических комплексов — 2 521 (+5) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 504 309 (+1 592) ед.
- крылатых ракет — 5 070 ед.,
- кораблей / катеров — 35 ед.,
- подводных лодок — 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 145 478 (+452) ед,
- специальной техники — 4 647 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 658-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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