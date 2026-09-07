У Києві за жовтого рівня загрози Сирецько-Печерська лінія метро працюватиме без обмежень. Поїзди курсуватимуть через Південний міст, забезпечуючи сполучення між лівим і правим берегами столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у понеділок, 7 вересня.

Як працюватиме метро у Києві за різних рівнів тривог

За словами міського голови, під час повітряної тривоги автомобільний рух Південним мостом теж буде дозволений без обмежень.

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– Під час жовтого рівня загрози без обмежень працюватиме Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка метро). Із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст (з лівого на правий та з правого на лівий берег), – написав Кличко.

Для автомобільного транспорту передбачене лише технологічне перекриття Південного мосту на 30 хвилин після оголошення повітряної тривоги та на 30 хвилин після її відбою.

Під час повітряної тривоги також перекриватимуть заїзд на Південний міст із вулиць Саперно-Слобідської та Михайла Бойчука.

У разі встановлення червоного рівня загрози рух зеленою гілкою метро обмежать. Поїзди курсуватимуть на двох ділянках: між станціями Сирець – Видубичі та Славутич – Червоний хутір.

– Святошинсько-Броварська лінія (червона гілка) працюватиме, як і до цього – в обмеженому режимі. Перевозячи пасажирів підземною ділянкою від станції метро Академмістечко до Арсенальної, – наголошується в повідомленні.

Робота інших мостів через Дніпро – Дарницького мосту, мосту Патона, мосту Метро та Північного – залишиться без змін.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід матиме технологічне перекриття на 30 хвилин після оголошення повітряної тривоги та на 30 хвилин після її відбою. На ньому також змінять організацію дорожнього руху та запровадять реверсний рух.

Наземний громадський транспорт у столиці продовжить курсувати без обмежень.

Крім того, у Києві запустили додатковий автобусний маршрут, який дублює червону гілку метро. Він постійно курсує від станції метро Палац спорту через станцію Арсенальна до станції метро Лісова.

Нагадаємо, з 10 вересня у Києві тимчасово заборонять проведення розважальних та фізкультурно-спортивних заходів на відкритих територіях і в будівлях без укриттів.

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