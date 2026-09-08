У середу, 9 вересня, на наземній ділянці Сирецько-Печерської (зеленої) лінії київського метрополітену поїзди курсуватимуть у тестовому режимі під час оголошення жовтого рівня повітряної загрози.

Це фінальний етап підготовки перед повноцінним запуском руху, запланованим вже з 10 вересня.

Зелена гілка метро працюватиме у тестовому режимі 9 вересня: що відомо

Як повідомляють у Київській міській державній адміністрації, оновлені алгоритми дозволять поїздам продовжувати рух наземною ділянкою без обмежень під час дії саме жовтого рівня небезпеки.

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Наразі фахівці підземки завершують практичне відпрацювання всіх безпекових сценаріїв.

Зокрема, чітко розробляються та перевіряються дії персоналу у разі оголошення як жовтого, так і червоного рівнів загрози, виникнення позаштатних ситуацій чи потреби в терміновій евакуації пасажирів із відкритих ділянок колій.

Паралельно тестується взаємодія між машиністами, поїзними диспетчерами та черговими станцій, а також порядок швидкого сповіщення містян.

Для зручності пасажирів уже розпочали оновлення аудіоповідомлень — відповідні записи змінюють у 105 головних вагонах Сирецько-Печерської лінії.

У КМДА підкреслюють, що безперебійність перевезень та впровадження нових правил підпорядковані головному правилу:

— Безпека пасажирів і працівників – пріоритет для підприємства.

Нагадаємо, що у Києві змінили правила роботи метро та мостів під час повітряних тривог. Як працюватиме метро у Києві за різних рівнів тривог — читайте в матеріалі.

Джерело : КМДА

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