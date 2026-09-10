Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве между странами. Декларация предполагает намерения поднять двусторонние отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

Об этом говорится на сайте правительства Канады и подтвердил Зеленский.

Соглашение между Украиной и Канадой

Зеленский и Карни подтвердили, что безопасность Украины является неотъемлемой частью евроатлантической безопасности.

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Они обратили внимание, что важно продолжать украинские реформы на пути полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.

В правительстве Канады отмечают, что продолжат обеспечивать самые неотложные военные потребности Украины и поддерживать операцию Unifier, продленную до 2029 года.

— Канада продолжит усиливать Вооруженные силы Украины, уделяя особое внимание неотложным потребностям в средствах ПВО и перехватчиках, продолжая оказывать обучение, военное оборудование, боеприпасы и другую важную военную поддержку, — говорится в сообщении.

Украина и Канада создадут долгосрочное оборонно-промышленное партнерство для совместного производства беспилотных систем, средств противодействия беспилотникам, средств электронного подавления и боеприпасов.

Кроме того, две страны планируют расшить торговлю и инвестиции, а также сотрудничество в сфере энергетической безопасности, важных полезных ископаемых, кибербезопасности и других технологических направлений.

Канада планирует наращивать экономическое давление на Россию и вместе со странами Группы семи (G7) будет искать пути передачи Украине полной стоимости замороженных российских суверенных активов.

Также Оттава и Киев работают над заключением всеобъемлющего Соглашения о стратегическом партнерстве, которое будет охватывать три ключевых направления: оборонные инновации, экономическое восстановление и межчеловеческие связи.

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