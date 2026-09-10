Канада приняла важное решение о предоставлении Украине пакета помощи для усиления противовоздушной обороны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Пакет помощи от Канады

Президент Зеленский поблагодарил премьера Канады Марка Карни за приглашение. Стороны провели содержательные переговоры.

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— Благодарен за все пакеты помощи, за все, что Канада сделала в течение всей этой войны. Чтобы прийти в мир, нам нужно быть сильными. Нам нужен сильный и продолжительный мир, — подчеркнул глава государства.

По его словам, сегодня в Канаде было принято очень важное решение — пакет помощи для противовоздушной обороны Украины.

— В мире большой дефицит таких систем и ракет к ним. И мы благодарны за эту поддержку, – заметил Владимир Зеленский.

Также президент рассказал Карни о постоянных российских ударах баллистикой и дронами по населенным пунктам. Канадский премьер заверил, что Оттава готова приобщиться своими технологиями к Европейской антибаллистической программе FREYJA.

Кроме того, содержательно обсудили перспективные двусторонние проекты по обороне и экономике. Сейчас команды прорабатывают Drone Deal — государственную программу экспорта украинских оборонных технологий, в первую очередь беспилотных и противодроновых систем.

– Рассчитываем, что уже в ближайшее время сможем выйти на полноценное соглашение, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее президент заявил, что Freyja должна обеспечить Европе интегрированную защиту от воздушных угроз благодаря общим усилиям Украины, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании.

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