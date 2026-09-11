Закон України Про вищу освіту (стаття 46) передбачає право студента, який навчається у закладі вищої освіти, на академічну відпустку або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на його поновлення.

Академічна відпустка — це тимчасове припинення освітнього процесу, що супроводжується зупиненням дії прав і обов’язків здобувача освіти, включно з виконанням його індивідуального навчального плану. Відомості про надання академічної відпустки обов’язково фіксуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Чи діє студентська відстрочка під час академічної відпустки та чи можуть мобілізувати у такому випадку — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Чи звільняє студента академвідпустка від мобілізації

Хоча під час академвідпустки студентський статус формально зберігається, згідно з роз’ясненнями Міністерства освіти і науки України та поточною позицією територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), у період академвідпустки особа втрачає право на відстрочку від мобілізації.

Юристи Безоплатної правової допомоги також зазначили, що під час академічної відпустки студент втрачає право на відстрочку.

Згідно з законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ч. 3 ст.23), не підлягають мобілізації здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти, у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 закону України Про освіту.

Відстрочка цій категорії надається на підставі довідки про здобувача освіти, сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Ця довідка наразі не містить інформації про наявність/відсутність академічної відпустки.

Як зазначають юристи БПД ч.3 ст. 23 закону використовує слово навчаються, а академічна відпустка це перерва у навчанні. Тому однозначної відповіді не має. Усе буде залежати від інформації в Довідці про здобувача освіти, сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Іншими словами, якщо студенту надається академічна відпустка і він тимчасово припиняє навчання, то положення абзацу другого частини третьої статті 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію на нього не поширюються, оскільки він фактично не є студентом на період цієї перерви.

Тому така особа може бути призвана на військову службу під час мобілізації, якщо в неї немає інших законних підстав для відстрочки.

Водночас у разі мобілізації така особа має право продовжити свою академічну відпустку вже у зв’язку з проходженням військової служби.

Варто зазначити, що учасники бойових дій після академвідпустки гарантовано поновлюються на місця державного (регіонального) замовлення.

Чи діє відстрочка для студентів під час академвідпустки за станом здоров’я

Юристи БПД зазначають, якщо академвідпустка пов’язана зі станом здоров’я, тоді студент може отримати іншу форму відстрочки — за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) на 6-12 місяців.

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