С началом нового учебного года снова возникает вопрос, могут ли студенты выезжать из Украины во время военного положения.

Может ли студент выехать за границу в 2026 году, читайте в материале Фактов ICTV.

Выезд студентов за границу в 2026: что зависит от возраста

Для мужчин ключевым является не только статус студента, но и возраст. Право на пересечение границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно предусмотрено пунктом 2-19 постановления Кабмина №57. В этой норме речь идет именно о возрастной категории 18-22 года.

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То есть мужчина может учиться в украинском или иностранном учебном заведении, иметь или не иметь студенческую отсрочку, но до достижения 23 лет он имеет право на выезд.

После 23 лет ситуация меняется. Для мужчины-студента само наличие отсрочки по учебе уже не является основанием для выезда. Да, мобилизовать до окончания отсрочки его не могут, но и выехать за границу он не имеет права.

Дает ли студенческая отсрочка право на выезд в 2026 году

Отсрочка для студентов предусмотрена статьей 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. В частности, право на нее имеют соискатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, выше ранее полученного.

Но эта норма регулирует именно отсрочку от мобилизации, а не разрешение на пересечение государственной границы.

Адвокат Владислав Дерий объясняет, что выезд студентов из Украины в 2026 году регулируется отдельно Правилами, утвержденными постановлением №57.

— Отсрочка, оформленная в связи с учебой, сама по себе не дает права выехать из Украины. Поэтому для мужчины, которому уже исполнилось 23 года, одного студенческого билета или отсрочки по статье 23 недостаточно, — рассказал адвокат.

Что говорят адвокаты о выезде студентов из Украины в 2026 году

Адвокат Вадим Гречковский также обращает внимание именно на возрастную границу. Он отмечает, что для студентов-мужчин старше 23 лет нет отдельной нормы, которая позволяла бы пересекать границу только из-за учебы или наличия отсрочки.

Это означает практическую проблему для тех, кто учится за границей. Например, парень мог выехать в иностранный университет в 20 или 22 года.

Если после этого он вернулся в Украину, а затем ему исполнилось 23 года, то продолжить обучение за границей только на основании статуса студента он уже не сможет. Для выезда нужно другое законное основание, предусмотренное Правилами №57.

Может ли студент выехать за границу в 2026 году после 23 лет

Итак, до 23 лет возрастная норма позволяет выезд, а после достижения 23 лет статус студента сам по себе такого права не создает.

Отдельно могут действовать другие основания для пересечения границы — например, связанные с инвалидностью, семейными обстоятельствами, сопровождением человека, который нуждается в помощи, служебными или другими предусмотренными законодательством основаниями.

Каким студентам можно выехать за границу в 2026 году

В 2026 году за границу могут выезжать девушки-студентки независимо от возраста, поскольку для женщин нет такой возрастной границы, как для мужчин.

Мужчины-студенты от 23 лет могут выехать не из-за самого факта обучения, а если имеют другое основание, предусмотренное Правилами №57.

Кто из студентов может выехать за границу в 2026 году:

люди с инвалидностью;

студенты-мужчины в возрасте 18-22 лет;

мужчины, которые сопровождают человека с инвалидностью в случаях, определенных Правилами №57;

родители трех и более детей в возрасте до 18 лет;

мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка.

То есть 23-летний студент без дополнительного основания, предусмотренного постановлением №57, только благодаря учебе выехать не может. А студентка может выезжать независимо от возраста, если на нее не распространяется отдельное ограничение.

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