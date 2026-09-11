В сентябре 2026 года в Умани снова ожидают большой наплыв паломников-хасидов, которые приедут на празднование Рош ха-Шана — иудейского Нового года. Из-за полномасштабной войны в Украине подготовка к приезду паломников проходит с усиленными мерами безопасности.

По данным организаторов, Умань готова принять ориентировочно столько же паломников, сколько в прошлом году. Для города это означает не только подготовку жилья, питания и инфраструктуры, но и масштабную работу правоохранителей, медиков и спасателей.

Когда Рош ха-Шана в 2026 году и что известно о подготовке к празднику, читайте в материале Фактов ICTV.

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Рош ха-Шана 2026: дата празднования

Рош ха-Шана в 2026 году начнется вечером в пятницу, 11 сентября, и завершится вечером в воскресенье, 13 сентября. Это будет 5787-й год по иудейскому календарю.

Для хасидов Умань является особым местом паломничества. Именно здесь расположена могила Рабби Нахмана – основателя брацлавского хасидизма. Поэтому каждый год на еврейский Новый год сюда приезжают десятки тысяч верующих из Израиля, США, стран Европы и других государств.

Когда хасиды приезжают в Умань в 2026 году, паломники не могут прилететь прямо в нашу страну. Они сначала прибывают в соседние государства, в частности Молдову, Румынию, Польшу, Венгрию, а затем продолжают путь в Украину наземным транспортом. Для въезда и выезда паломников планируется использовать 21 пункт пропуска.

Когда хасиды приезжают в Умань и как община готовится к приезду

Подготовка к Рош ха-Шану началась задолго до сентября. По словам исполнительного директора благотворительного фонда Ирины Рыбницкой, уже несколько лет подготовкой к паломничеству занимается специальная межведомственная рабочая группа под руководством Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.

Город учитывает опыт предыдущих лет и готовит необходимую инфраструктуру для многих людей. В частности, обустраивают укрытия, организуют питание, готовят места жительства и привлекают переводчиков.

Заместитель мэра Умани Олег Ганич сообщил, что город готов принять до 40 тысяч паломников. Владельцы домовладений, которые будут принимать паломников, должны обеспечить для них укрытие. Если в доме будет проживать 20 человек, укрытие должно быть рассчитано на 20 человек.

К подготовке приобщился и бизнес. В Умани заранее готовят столовые и большие кухни. По информации Суспільного, одна из основных кухонь начала работу в конце августа: сначала там должны были кормить около 4 тысяч человек, а с приездом большего количества паломников — до 25 тысяч в день.

Какие блокпосты будут работать в Умани

Отдельное внимание в этом году уделяется безопасности. Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что с 4 по 17 сентября в Умани будет действовать особый режим въезда, выезда и передвижения по городу. Он пояснил, что ограничения вводятся ради безопасности жителей и гостей Умани на фоне войны.

На въездах в город будут работать усиленные контрольно-пропускные пункты. Правоохранители будут проверять документы и багаж.

Для транспорта полностью запретят въезд в Умань:

с трассы М-30 на улицу Деревянко;

с трассы М-30 на улицу Ореховую;

из села Родниковка на улицу Павлово.

Также в отдельных направлениях будет действовать усиленный контрольно-пропускной режим. В частности, въезд с трассы М-05 Киев-Одесса через улицу Освободителей будут разрешать только организованным автобусам с паломниками.

Поэтому водителям, планирующим поездки через Умань в этот период, следует заранее учесть ограничения и продумать маршрут.

Рош ха-Шана: традиции

Рош ха-Шана – это не только начало нового года по еврейскому календарю, но и время для переосмысления прошлого. В канун праздника принято завершить дела, которые остались незаконченными, рассчитаться с долгами и попросить прощения у людей, которых могли оскорбить. Также в этот период посещают могилы умерших родственников.

Одним из важных обычаев Рош ха-Шана является ташлих. Этот обряд возник уже в послеталмудический период, хотя точное время его появления неизвестно. Его проводят во второй половине первого дня праздника у водоема, реки, моря или источника.

Название обряда происходит от библейских слов: “Ты бросишь в глубины моря все наши грехи”. Во время ташлиха верующие читают отрывки из Торы, покаянные молитвы и гимны, а также могут читать псалмы. Если первый день Рош ха-Шана выпадает на субботу, обряд проводят на следующий день.

Празднование Рош ха-Шана в 2026 году начинается накануне вечером. В домах зажигают праздничные свечи, читают молитвы и благословения, после чего семья и друзья собираются за праздничным столом.

Еда в этот вечер тоже имеет символическое значение. Хлеб обмакивают в мед, а яблоки едят с медом. Это символ пожелания сладкого и хорошего года. Сладости также дарят близким.

На праздничном столе можно увидеть фаршированную рыбу, которую подают с головой и хвостом. Во время ее употребления выражают пожелания быть среди первых, а не последних, быть головой, а не хвостом.

Еще один традиционный символ праздника – гранат, виноград и другие плоды с большим количеством зерен. Они символизируют пожелания многочисленного потомства и умножения еврейского народа.

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