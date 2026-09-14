Во вторник, 15 сентября, в Украине не прогнозируется применение графиков ограничения электроснабжения. Ситуация в сети остается стабильной, однако общее состояние системы может изменяться.

Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Графики отключения света 15 сентября

По официальной информации от системного оператора, в течение суток 15 сентября плановые отключения электроэнергии для населения и промышленности не предусматриваются.

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В то же время в энергокомпании отмечают, что общая ситуация в украинской энергосистеме остается динамичной, поэтому гражданам рекомендуют следить за возможными обновлениями и информацией от местных облэнерго.

По состоянию на утро 14 сентября, в Украине из-за систематических обстрелов гражданской энергетической инфраструктуры и неблагоприятных погодных условий зафиксированы новые обесточивания потребителей. Аварийные отключения света произошли в пяти регионах страны.

В частности, в результате ударов РФ без электроснабжения осталась часть абонентов в четырех областях — Запорожской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской.

Помимо боевых действий, на состояние электросетей повлиял и фактор непогоды. Из-за сильных дождей и грозы на утро зафиксировали отключение электроснабжения в Николаевской области.

Как сообщали в Укрэнерго, ремонтные бригады местного облэнерго уже работают на местах повреждения и восстанавливают аварийные участки линий электропередачи.

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