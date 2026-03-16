16 марта исполнилось четыре года с момента присоединения украинской энергосистемы к европейской энергосети ENTSO-E.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Украина в энергосети Европы: что известно

В Минэнерго отметили, что синхронизация с европейской энергосетью стала одним из ключевых шагов для укрепления энергетической безопасности страны.

Благодаря этому решению украинская энергосистема смогла пройти сложные периоды, в частности во время массированных атак России на энергетическую инфраструктуру.

Также это позволило окончательно избавиться от энергетической зависимости от России, которая формировалась в течение десятилетий.

Как изменилась энергосистема Украины

По данным Министерства энергетики, за четыре года Украина прошла путь от аварийной помощи до полноценной интеграции в европейский энергетический рынок.

В частности, импортная мощность электроэнергии выросла с нуля до 2450 МВт.

В ведомстве поблагодарили операторов энергосистемы ENTSO-E, а также страны-партнеры, которые поддерживают Украину.

В Министерстве энергетики сообщили, что Украина планирует и в дальнейшем расширять энергетическую интеграцию с Европой.

В частности, в течение следующих двух лет планируют добавить не менее 1,5 ГВт межгосударственных сечений для импорта и экспорта электроэнергии.

В ведомстве отмечают, что Украина стремится быть не только частью общей энергосистемы, но и равноправным партнером в формировании энергетической безопасности Европы.

