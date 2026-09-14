Лимиты на продажу продуктов в магазинах только подогреют искусственный ажиотаж — Минагрополитики
- Введение супермаркетами лимитов на продажу социальных товаров преждевременно и может вызвать лишь искусственный ажиотаж среди покупателей.
- Министр аграрной политики Тарас Высоцкий отметил, что нет оснований для дефицита базовых продуктов.
Введение лимитов на покупку социальных товаров в некоторых торговых сетях является преждевременным шагом, который может спровоцировать искусственный панический спрос среди потребителей. Оснований для волнений по поводу дефицита базовых продуктов в стране пока нет.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
Почему ограничения в магазинах нецелесообразны
После систематических обстрелов, местами затрагивающих и продуктовые склады, супермаркеты начали вводить лимиты на продажу товаров в одни руки. В Минагрополитики назвали такую инициативу необоснованной и вредной для рынка.
По словам Высоцкого, любые искусственные ограничения со стороны ритейлеров способны вызвать противоположный эффект. Покупатели могут воспринять это как сигнал о грядущем дефиците и покупать максимально разрешенное количество товара (например, взять шесть пачек вместо одной запланированной).
Решение о введении ограничений сети принималось самостоятельно. Оно не обсуждалось с профильными ведомствами, потому оценить его последствия для поведения покупателей трудно.
Продовольственный запас: есть ли угроза дефицита
Глава Минагрополитики подчеркнул, что в Украине нет никаких объективных оснований вводить лимиты из-за физической нехватки отдельных товаров.
В частности, это касается базовых продуктов социального значения:
- сахара,
- круп,
- подсолнечного масла,
- муки,
- яиц.
Объемы их внутреннего производства в Украине более чем достаточны для покрытия потребностей населения.
Министр подчеркнул, что в отдельных локациях из-за логистики могут возникать временные сложности, однако в масштабах всей страны угрозы дефицита или долгосрочного исчезновения этих товаров с полок нет.