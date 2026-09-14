Введение лимитов на покупку социальных товаров в некоторых торговых сетях является преждевременным шагом, который может спровоцировать искусственный панический спрос среди потребителей. Оснований для волнений по поводу дефицита базовых продуктов в стране пока нет.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Почему ограничения в магазинах нецелесообразны

После систематических обстрелов, местами затрагивающих и продуктовые склады, супермаркеты начали вводить лимиты на продажу товаров в одни руки. В Минагрополитики назвали такую инициативу необоснованной и вредной для рынка.

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По словам Высоцкого, любые искусственные ограничения со стороны ритейлеров способны вызвать противоположный эффект. Покупатели могут воспринять это как сигнал о грядущем дефиците и покупать максимально разрешенное количество товара (например, взять шесть пачек вместо одной запланированной).

Решение о введении ограничений сети принималось самостоятельно. Оно не обсуждалось с профильными ведомствами, потому оценить его последствия для поведения покупателей трудно.

Продовольственный запас: есть ли угроза дефицита

Глава Минагрополитики подчеркнул, что в Украине нет никаких объективных оснований вводить лимиты из-за физической нехватки отдельных товаров.

В частности, это касается базовых продуктов социального значения:

сахара,

круп,

подсолнечного масла,

муки,

яиц.

Объемы их внутреннего производства в Украине более чем достаточны для покрытия потребностей населения.

Министр подчеркнул, что в отдельных локациях из-за логистики могут возникать временные сложности, однако в масштабах всей страны угрозы дефицита или долгосрочного исчезновения этих товаров с полок нет.

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