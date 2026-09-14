Запровадження лімітів на купівлю соціальних товарів у деяких торговельних мережах є передчасним кроком, який потенційно може спровокувати штучний панічний попит серед споживачів. Підстав для хвилювань щодо дефіциту базових продуктів у країні наразі немає.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Чому обмеження у магазинах недоцільні

Після систематичних обстрілів, які подекуди зачіпають і продуктові склади, супермаркети почали вводити ліміти на продаж товарів в одні руки. У Мінагрополітики таку ініціативу вважають необґрунтованою та шкідливою для ринку.

Зараз дивляться

За словами Висоцького, будь-які штучні обмеження з боку ритейлерів здатні викликати протилежний ефект. Покупці можуть сприйняти це як сигнал про майбутній дефіцит і купувати максимально дозволену кількість товару (наприклад, взяти шість пачок замість однієї запланованої).

Рішення про запровадження обмежень мережі ухвалювали самостійно. Воно не обговорювалося з профільними відомствами, тому оцінити його наслідки для поведінки покупців складно.

Продовольчий запас: чи є загроза дефіциту

Очільник Мінагрополітики наголосив, що в Україні немає жодних об’єктивних підстав запроваджувати ліміти через фізичну нестачу окремих товарів.

Зокрема, це стосується базових продуктів соціального значення:

цукру,

круп,

соняшникової олії,

борошна,

яєць.

Обсяги їхнього внутрішнього виробництва в Україні є більш ніж достатніми для покриття потреб населення.

Міністр наголосив, що в окремих локаціях через логістику можуть виникати тимчасові складнощі, однак у масштабах усієї країни загрози дефіциту чи довготривалого зникнення цих товарів із полиць немає.

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