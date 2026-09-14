Украина обеспечена основными продуктами питания собственного производства – от хлеба и круп до мяса, подсолнечного масла и сахара. Но из-за текущей ситуации в стране остаются риски для категорий товаров с коротким сроком хранения.

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Какими продуктами Украина обеспечена полностью

По словам главы Минагрополитики, ситуация с базовой продовольственной корзиной полностью контролируемая.

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Он рассказал, что Украина снабжена хлебом и мукой 100%. При внутреннем потреблении около 6 млн тонн (из которых на продовольственные нужды идет 3-3,5 млн тонн), Украина выращивает более 24 млн тонн пшеницы. Мелкий импорт в этой категории не критический.

Пшеничную, ячневую, овсяную, гречневую и кукурузную крупы производят в разы больше, чем нужно для внутреннего рынка. Макаронные изделия собственного производства полностью покрывают потребность (импортируются только отдельные виды вкусовых предпочтений).

Рис приходится импортировать из-за природно-климатических ограничений для его выращивания.

Украина остается экспортно ориентированным государством по сахару и маслу. В частности, подсолнечное масло производится примерно в 10 раз больше, чем потребляет население.

Основные объемы картофеля, моркови, свеклы, лука и капусты (овощи борщового набора) выращиваются внутри страны, поэтому проблем с обеспечением нет, хотя импорт возможен.

За молочной продукцией наблюдается нейтральный баланс (импорт сыров компенсируется экспортом масла, сухого и сгущенного молока). Даже при полном отсутствии импорта базовые потребности населения будут закрыты.

Яйца Украина экспортирует, заявил министр агрополитики. В то же время свининой страна обеспечена собственноручно, за мясом птицы и яйцами Украина является нетто-экспортером.

Соль остается импортным товаром, поскольку основные месторождения (Артемсоль) находятся на временно оккупированной территории Украины.

Где возможны риски дефицита

Как отмечает Высоцкий, потенциальные логистические риски и проблемы с реализацией касаются прежде всего товаров с коротким сроком хранения.

Наиболее вероятно возникновение дефицита овощей и фруктов, ведь они нуждаются в быстрой реализации и являются объемными для транспортировки.

Частично эти риски касаются свежей и охлажденной продукции на льду, в частности, свежего мяса и рыбы.

Министр аграрной политики уверяет, что рисков дефицита нет в отношении других категорий товаров.

По его словам, отдельные товары могут временно исчезать с полок магазинов из-за проблем с их доставкой после атак РФ на склады, которые принадлежат украинским и иностранным компаниям.

Ранее Факты ICTV писали о том, есть ли риск голода в Украине в 2026 году и какие продукты могут исчезнуть с полок.

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