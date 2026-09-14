Какие продукты могут временно исчезнуть с полок — объяснение Минагрополитики
- Украина полностью обеспечена основными продуктами питания собственного производства – хлебом, крупами, мясом, сахаром и маслом.
- В то же время министр аграрной политики Тарас Высоцкий отметил, что потенциальные риски дефицита из-за логистических проблем или атак РФ касаются скоропортящихся товаров.
Украина обеспечена основными продуктами питания собственного производства – от хлеба и круп до мяса, подсолнечного масла и сахара. Но из-за текущей ситуации в стране остаются риски для категорий товаров с коротким сроком хранения.
Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
Какими продуктами Украина обеспечена полностью
По словам главы Минагрополитики, ситуация с базовой продовольственной корзиной полностью контролируемая.
Он рассказал, что Украина снабжена хлебом и мукой 100%. При внутреннем потреблении около 6 млн тонн (из которых на продовольственные нужды идет 3-3,5 млн тонн), Украина выращивает более 24 млн тонн пшеницы. Мелкий импорт в этой категории не критический.
Пшеничную, ячневую, овсяную, гречневую и кукурузную крупы производят в разы больше, чем нужно для внутреннего рынка. Макаронные изделия собственного производства полностью покрывают потребность (импортируются только отдельные виды вкусовых предпочтений).
Рис приходится импортировать из-за природно-климатических ограничений для его выращивания.
Украина остается экспортно ориентированным государством по сахару и маслу. В частности, подсолнечное масло производится примерно в 10 раз больше, чем потребляет население.
Основные объемы картофеля, моркови, свеклы, лука и капусты (овощи борщового набора) выращиваются внутри страны, поэтому проблем с обеспечением нет, хотя импорт возможен.
За молочной продукцией наблюдается нейтральный баланс (импорт сыров компенсируется экспортом масла, сухого и сгущенного молока). Даже при полном отсутствии импорта базовые потребности населения будут закрыты.
Яйца Украина экспортирует, заявил министр агрополитики. В то же время свининой страна обеспечена собственноручно, за мясом птицы и яйцами Украина является нетто-экспортером.
Соль остается импортным товаром, поскольку основные месторождения (Артемсоль) находятся на временно оккупированной территории Украины.
Где возможны риски дефицита
Как отмечает Высоцкий, потенциальные логистические риски и проблемы с реализацией касаются прежде всего товаров с коротким сроком хранения.
Наиболее вероятно возникновение дефицита овощей и фруктов, ведь они нуждаются в быстрой реализации и являются объемными для транспортировки.
Частично эти риски касаются свежей и охлажденной продукции на льду, в частности, свежего мяса и рыбы.
Министр аграрной политики уверяет, что рисков дефицита нет в отношении других категорий товаров.
По его словам, отдельные товары могут временно исчезать с полок магазинов из-за проблем с их доставкой после атак РФ на склады, которые принадлежат украинским и иностранным компаниям.
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