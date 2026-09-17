Росія зацікавлена у проведенні виборів в Україні, оскільки може використати їх для загострення політичних суперечок та підриву довіри до результатів голосування.

Таку думку висловила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Чому Путін зацікавлений у виборах в Україні

За словами Айвазовської, Володимир Путін розглядає можливі вибори в Україні як можливість послабити легітимність українських інститутів влади.

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– Володимир Путін якраз дуже хоче виборів в Україні. Він чудово усвідомлює, що це унікальне вікно можливостей, щоб максимально підірвати легітимність інститутів влади, – заявила вона в інтерв’ю РБК-Україні.

На думку голови ОПОРИ, Росія може спробувати створити умови, за яких виборча кампанія спричинить гострі політичні дискусії, а суспільство не матиме достатньої довіри до результатів голосування.

Айвазовська, яка була учасницею Мінського процесу, зазначила, що Росія й раніше розглядала українські вибори як інструмент впливу. За її словами, до 2014 року РФ вкладала значні ресурси у фінансування політичних партій та медіа.

Саме тому, наголосила вона, Україна має самостійно визначити умови проведення перших повоєнних виборів і забезпечити не лише сам процес голосування, а й суспільну довіру до його результатів.

Чим небезпечне електронне голосування

Айвазовська виступила категорично проти запровадження електронного голосування на перших повоєнних виборах.

За її оцінкою, такий формат створює для Росії можливості як для безпосереднього втручання, зокрема хакерських атак, так і для інформаційних кампаній із твердженнями про нібито масові фальсифікації.

Навіть без реального втручання подібна кампанія, за словами голови ОПОРИ, може підірвати репутацію виборчого процесу та довіру до його результатів.

Айвазовська також не вважає прийнятним за нинішніх умов голосування поштою. Вона пояснила це ризиком російських атак на українську поштову інфраструктуру під час виборів.

Найбільш захищеним варіантом голосування голова ОПОРИ назвала класичне особисте волевиявлення на виборчих дільницях.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів у країні під час війни неможливе через законодавчі обмеження та безпекові ризики.

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