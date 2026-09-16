Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів у країні під час війни неможливе через законодавчі обмеження та безпекові ризики.

Зеленський про проведення виборів в Україні під час війни

В інтерв’ю американському телеканалу CBS News Зеленський заявив, що готовий до проведення виборів, однак за умов війни організувати повноцінний виборчий процес неможливо. Серед головних перешкод президент назвав вимоги Конституції та виборчого законодавства, а також безпекову ситуацію.

Він звернув увагу на те, що мільйони українців перебувають за кордоном, тоді як значна частина громадян залишається на тимчасово окупованих територіях.

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Зеленський наголосив, що виникає питання, як забезпечити можливість голосування для цих людей, а також належний контроль за виборчим процесом на територіях, де перебувають російські військові.

– Я готовий провести їх (вибори, – Ред.) хоч завтра, але якщо триватиме війна, ви не можете це зробити ані відповідно до Конституції, ані до виборчого законодавства, ані до безпекової ситуації в першу чергу. Як люди будуть голосувати, коли діти не можуть ходити до школи? Як проводити вибори, коли 9 млн людей перебувають за кордоном? Зазвичай за кордоном голосують близько пів мільйона людей. А що робити з людьми, які живуть на тимчасово окупованих територіях? Чи будуть вони голосувати? Як вони будуть голосувати і хто там буде контролювати процес голосування? Там присутні російські солдати, – зауважив він.

На думку Зеленського, частина тих, хто порушує питання виборів під час війни, прагне повернутися до активної політичної боротьби. Він вважає такий підхід помилковим, оскільки головним пріоритетом країни в умовах війни має залишатися досягнення миру.

За його словами, для українців нині значно важливішими є питання безпеки, виживання, освіти дітей та нормального життя в умовах війни.

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