У ніч на 18 вересня російські окупанти завдали удару по території України, випустивши 93 БпЛА різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 72 з них.

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Скільки та чим атакувала РФ

За даними військових, під час чергової атаки російська армія застосувала:

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93 ударні безпілотники: серед яких типу Shahed (з них 46 — реактивних), Гербера, дрони-імітатори типу Пародія;

Бандероль/Дань-Т.

Запуск засобів ураження здійснювався з кількох напрямків: Орел та Міллерово у РФ, тимчасово окуповані Донецьк та Гвардійське у Криму, а також з акваторії Азовського моря.

Результати роботи ППО та які наслідки

Відбивали повітряну атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 українським захисникам вдалося збити та приглушити 72 цілі:

69 безпілотників типів Shahed, Гербера та інших видів;

3 Бандеролі/Дань-Т.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 3 локаціях.

Окрім цього, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей — інформація щодо них наразі уточнюється.

Станом на ранок 18 вересня атака російських військ усе ще триває, у повітряному просторі залишаються безпілотники. Українські військові закликають жителів суворо дотримуватися правил безпеки.

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