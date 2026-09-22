Для стабильной работы промышленной гидравлики недостаточно приобрести насос, клапан или распределитель с подходящими характеристиками. Компоненты должны работать как единая система, соответствовать нагрузкам, режиму производства и особенностям оборудования. Если стандартная схема не решает задачу, требуется индивидуальное проектирование с расчетом давления, расхода, температуры и логики управления.

Компания ГИДРО-ГИД не ограничивается поставкой гидрооборудования и комплектующих. Инженеры разрабатывают нестандартные маслостанции, мини-агрегаты, насосно-моторные группы (НМГ) и фильтровально-заправочные установки (ФЗУ), а также выполняют диагностику, обслуживание и ремонт гидравлики.

Какие гидравлические решения проектируют под заказ

Маслостанция создает и поддерживает необходимые параметры потока рабочей жидкости. Ее конструкция зависит от давления и производительности, количества исполнительных механизмов, длительности циклов, температуры масла и доступного пространства. При проектировании также учитывают способ управления, фильтрацию, охлаждение, уровень шума и удобство обслуживания.

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Для локальных приводов, небольших станков и мобильного оборудования подходят мини-агрегаты. Насосно-моторные группы используют как силовую часть гидросистем: в них необходимо согласовать мощность и обороты двигателя, рабочий объем насоса, подачу и тип соединения. Даже при небольших размерах оборудование рассчитывают под реальную нагрузку, иначе система будет перегреваться или не обеспечит требуемую скорость механизмов.

В зависимости от задач предприятия специалисты могут выполнить:

проектирование и изготовление нестандартной маслостанции;

производство мини-агрегата для компактного гидропривода;

сборку насосно-моторной группы с согласованными параметрами;

изготовление фильтровально-заправочной установки;

модернизацию действующей гидросистемы;

диагностику, сервисное обслуживание и ремонт оборудования.

Фильтровально-заправочные установки применяют для заправки гидросистем подготовленным маслом и удаления из рабочей жидкости механических загрязнений. Чистота масла напрямую влияет на ресурс насосов, клапанов и распределителей, поэтому ФЗУ необходимы не только при запуске нового оборудования, но и во время планового обслуживания.

Почему важен полный цикл от проекта до ремонта

Работа над нестандартным решением начинается с обследования оборудования и подготовки технического задания. Инженеры определяют параметры, разрабатывают схему, подбирают совместимые компоненты и продумывают размещение узлов. После согласования выполняются изготовление, сборка, настройка и испытания.

Преимущество комплексного подхода заключается в единой ответственности за расчет, комплектацию и работоспособность системы. Разработчики понимают назначение каждого насоса, клапана, фильтра и датчика. Это упрощает монтаж, пусконаладочные работы и дальнейшее обслуживание.

ГИДРО-ГИД сочетает инженерную разработку с поставкой компонентов для гидросистем. При проектировании учитываются доступность комплектующих, требования к ресурсу и ремонтопригодности. Компания может сопровождать оборудование после запуска: контролировать его состояние, выявлять причины отклонений, обслуживать и восстанавливать изношенные узлы.

Диагностика особенно важна, если в системе изменилось давление, повысилась температура масла, появились шум, рывки механизмов или снижение производительности. Такие признаки могут быть связаны не с одной деталью, а с загрязнением жидкости, неправильными настройками или износом нескольких элементов. Поэтому компания ГИДРО-ГИД выполняет не только замену компонентов, но и комплексную проверку с ремонтом.

Индивидуальное проектирование позволяет получить систему с нужными характеристиками, а инженерное сопровождение — поддерживать ее стабильную работу после запуска.

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