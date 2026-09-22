Во вторник, 22 сентября, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение о безопасности арктического острова.

Об этом стало известно из трансляции церемонии подписания.

Подписано соглашение о безопасности Гренландии: что известно

Соглашение подписали после нескольких месяцев споров о будущем Гренландии.

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Стороны договорились о “развитии значительного военного присутствия США в Гренландии”. Документ запрещает противникам Вашингтона создавать собственные базы на острове.

Глава правительства Гренландии заявил, что новое соглашение продолжает действие договоренностей 1951 года.

— Это соглашение должно положить конец всем спекуляциям о том, на чьей стороне находится Гренландия. Мы по-прежнему будем друзьями США и частью западного альянса, – отметил Нильсен.

Премьер-министр Дании подчеркнула, что Соединенные Штаты и Дания уже много лет являются союзниками. Она поблагодарила Вашингтон за защиту свободного мира и Гренландии.

NOW: Trump signs his Greenland deal with the leaders of Denmark and Greenland. pic.twitter.com/PG3XiLRSvP — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

— Я с гордостью заявляю, что США являются другом Королевства Дания. Это веха в наших длительных отношениях. Это большее и лучшее соглашение (по сравнению с соглашением 1951 года, — Ред.). Соглашение, которое может длиться вечно, – добавила Фредериксен.

Согласно новому соглашению, США получают разрешение на создание военной базы возле Нарсарсуака в Южной Гренландии и базы в Местерсвиге на востоке острова.

— Я хотел бы поблагодарить обоих глав правительств. У нас будут фантастические и надежные отношения. Это прекрасно для Европы и США. И для всех. И это будет прекрасно также для Гренландии, – заявил Трамп.

Что предусматривает соглашение о безопасности Гренландии

Как пишет The Guardian, США, Дания и Гренландия объявили о прорыве в многомесячном споре о крупнейшем острове мира.

Для Дании и Гренландии важным положением документа является отдельное четкое подтверждение суверенитета и территориальной целостности Королевства Дания, а также признание того, что народ Гренландии в соответствии с международным правом является народом, имеющим право на самоопределение.

США модернизируют и расширят свою деятельность на космической базе Питуффик и создадут военные базы в Нарсарсуаке и Местерсвиге, в соответствии с условиями и техническими деталями, которые стороны должны согласовать между собой.

Соединенные Штаты могут создавать дополнительные оборонные районы в Гренландии и усиливать свои военные операции или объекты.

Американские самолеты также могут пролетать над любой территорией Гренландии и приземляться на ней, включая территориальные воды.

Дания и Гренландия договорились рассматривать запросы на создание беспилотных военных объектов в Гренландии за пределами оборонных районов в рамках ускоренных процедур правительственного согласования.

Соглашение закрепляет положение о том, что ни одному государству, которое не является членом НАТО, не будет разрешено создавать собственные пилотируемые или беспилотные военные объекты в Гренландии.

Также не будет разрешено обеспечивать постоянное присутствие военных сил в Гренландии, если иное не будет согласовано сторонами.

Документ предусматривает, что любые инвестиции со стороны государства, которое не является членом НАТО или страной-партнером, не должны позволять получать контроль, значительное влияние или доступ к непубличной информации, которая может представлять угрозу национальной безопасности или общественному порядку.

В США этот пункт будут рассматривать как попытку противодействовать любому интересу со стороны Китая или России. В другой части соглашения говорится о совместном противодействии угрозе шпионажа.

Соглашение не имеет конечной даты действия и предусматривает потенциально важные сценарии будущего, включая возможное обретение Гренландией независимости.

Отмечается, что независимая Гренландия должна будет согласиться остаться в НАТО и продолжать выполнять все договоренности, предусмотренные договором.

Напомним, 19 сентября Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты достигли договоренности с Данией и Гренландией о безопасности острова.

Фото: Clash Report

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