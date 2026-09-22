Україна готова погодитися на будь-який формат енергетичного перемир’я. США мають передати відповідну пропозицію російській стороні.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у вівторок, 22 вересня.

Україна готова до енергетичного перемир’я – Зеленський

– Ми готові до будь-якої форми енергетичного перемир’я. Тобто якщо ми не будемо наносити удари по об’єктах енергетики – по всій енергетиці, по всьому. Ось така наша пропозиція. Ми дуже вдячні американській стороні. Вони передадуть це росіянам, – зазначив президент.

Він додав, що Україна готова припинити удари по російських НПЗ і енергетиці за умови, якщо Росія робитиме те саме.

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Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулася сьогодні у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Раніше, 14 вересня, Володимир Зеленський заявляв про готовність України припинити удари по енергетичних об’єктах РФ за умови взаємності та гарантій того, що російська сторона дотримуватиметься такого режиму.

Обговорення цієї ініціативи активізувалися після заяви президента США Дональда Трампа про можливість взаємного припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Після цих заяв удари продовжувалися, тому фактично режим припинення атак на енергетичні об’єкти запроваджений не був.

У Кремлі заявляли про позитивне ставлення до самої ідеї. Речник президента РФ Дмитро Пєсков називав пропозицію про взаємний мораторій на удари по енергетиці “дуже хорошою”.

Фото: Володимир Зеленський

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