Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости готов воспользоваться новыми полномочиями, предусмотренными законом о санкциях против России, соавтором которого был сенатор Линдси Грэм.

Об этом он сказал 22 сентября во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Трамп готов при необходимости применить закон Грэма

Дональд Трамп рассказал, что на прошлой неделе подписал новый мощный закон, принятый Конгрессом, названный в честь сенатора Линдси Грэма.

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По словам американского президента, закон предоставляет ему значительные новые полномочия для введения пошлин.

— Если будет необходимо, я вынужден буду ими воспользоваться. Пришло время положить конец убийствам, – сказал он, имея в виду необходимость завершения российско-украинской войны.

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты активно взаимодействуют для прекращения войны с руководством России и Украины.

— Я думаю, это (завершение войны, – Ред.) произойдет быстрее, чем люди осознают, – надеется Трамп.

Напомним, 18 сентября Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против России, соавторами которого являются сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.

16 сентября Палата представителей Конгресса США поддержала этот законопроект. 7 августа законопроект одобрил Сенат США.

Документ предусматривает введение пошлин против стран, которые покупают российские энергоресурсы.

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