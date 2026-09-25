134 тис. українців під час голосування в Дії обрали 20 видатних постатей, історії яких стануть основою цифрової відеобібліотеки.

До списку увійшли представники науки, технологій, культури та суспільного життя.

Про результати голосування та запуск проєкту повідомила Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE).

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Українці обрали 20 постатей для цифрової відеобібліотеки

Проєкт отримав назву Українці, якими пишаємося: цифрова відеобібліотека історій про видатних українців.

Його мета — у сучасному форматі знайомити дітей та молодь з українцями, чиї досягнення вплинули на розвиток країни та світу.

Також автори проєкту прагнуть сприяти утвердженню української національної та громадянської ідентичності, збереженню історичної пам’яті та національно-патріотичному вихованню молодого покоління.

— Національна ідентичність формується не лише через знання історичних подій, а й через знання людей, які творили і продовжують творити Україну.

Нам важливо, щоб молоді українці знали ці імена, розуміли масштаб їхніх досягнень і пишалися тим, що Україна дала світові видатних науковців, винахідників, митців і громадських діячів. Саме тому такі історії мають бути доступними, сучасними та близькими молодому поколінню, — переконана в. о. начальника управління утвердження української національної та громадянської ідентичності Міністерства молоді та спорту України Наталія Гонтаренко.

Головною особливістю проєкту стало те, що героїв майбутніх відео обирали самі українці. У голосуванні в Дії взяли участь 134 тис. громадян, за результатами якого визначили 20 постатей у двох номінаціях.

До категорії Наука і технології увійшли: Олександр Богомолець, Софія Окуневська-Морачевська, Степан Рудницький, Катерина Ющенко, Любомир Романків, Михайло Кравчук, Іван Горбачевський, Анатолій Скороход, Георгій Кістяківський та Микола Пильчиков.

До категорії Суспільство і культура обрали: Олену Телігу, Петра Могилу, Ігоря Юхновського, Олену Степанів, Архипа Куїнджі, Мілену Рудницьку, Софію Русову, Агатангела Кримського, Георгія Нарбута та Миколу Лукаша.

Як вигляд матиме цифрова бібліотека

Про кожного з 20 українців створять коротку сучасну відеобіографію про життєвий шлях, досягнення та внесок у розвиток України і світу.

Відео збиратимуть у цифровій бібліотеці на Платформі національної ідентичності та YouTube-каналі Генокод UA. Переглядати їх зможуть діти, молодь, педагоги, батьки та всі охочі.

Першу таку історію вже презентували 24 вересня. Її присвятили Олександру Богомольцю — українському вченому, який досліджував процеси старіння та мріяв продовжити людське життя до 150 років.

Автор YouTube-каналу Генокод UA та заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитро Бондаренко пояснив, що автори прагнуть відійти від сприйняття історичних діячів лише як прізвищ із підручників.

— Ми хочемо, щоб видатні українці для дітей та молоді перестали бути лише прізвищами у підручниках. За кожним таким ім’ям стоїть жива людина, її характер, вибір, досягнення та історія успіху, — заявив Бондаренко.

Проєкт планують інтегрувати й у навчальний процес. В українських школах хочуть розмістити постери про всіх 20 обраних постатей.

На кожному буде QR-код, за допомогою якого школярі зможуть перейти зі смартфона безпосередньо до відеоісторії відповідної людини.

За словами директора департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації Олега Паски, такі матеріали можуть органічно використовуватися на уроках або під час виховних заходів.

Проєкт Українці, якими пишаємося: цифрова відеобібліотека історій про видатних українців:

реалізується Асоціацією інноваційної та цифрової освіти (AIDE)

за фінансової підтримки Міністерства молоді та спорту України,

за сприяння Міністерства освіти і науки України, зокрема Департаменту освіти і науки Львівської ОВА.

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