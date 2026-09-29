Самая продолжительная тревога в Киеве: когда началась и сколько длилась
Согласно карте воздушных тревог, в столице ночью 28 сентября 2026 года завершилась продолжительная воздушная тревога. Она длилась 9 часов 10 минут.
Тревогу в Киеве объявили еще 27 сентября в 15:46, а сигнал отбоя прозвучал 28 сентября в 00:56.
Причиной продолжительной воздушной опасности стала массированная атака российских ударных беспилотников.
Когда в Киеве была самая продолжительная воздушная тревога и сколько она длилась — читайте подробнее в материале Фактов ICTV.
Самая продолжительная тревога в Киеве — данные
С начала полномасштабной войны больше всего сигналов воздушной тревоги за одни сутки в Киеве зафиксировали 27 августа — тогда тревога звучала 13 раз.
Однако рекорд по продолжительности одной непрерывной тревоги в столице составляет 10 часов 32 минуты. Она началась в 22:55 28 ноября 2025 года и завершилась в 09:27 29 ноября.
Долгой была воздушная тревога в Киеве 25 августа 2024 года. Она продолжалась 7 часов 46 минут. Еще одна продолжительная тревога была 31 июля 2024 года — 7 часов 14 минут.
Отбоя долго ждали и 27 мая 2022 года — тогда тревога продолжалась 7 часов 55 минут.
Пятой по продолжительности стала тревога, объявленная 9 марта 2023 года. Она длилась 6 часов 51 минуту.
На шестом месте была тревога 10 октября 2022 года. Украинцы ждали отбоя 5 часов 37 минут.
Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!
Услышав сообщение об опасности — сразу направляйтесь в укрытие.