Согласно карте воздушных тревог, в столице ночью 28 сентября 2026 года завершилась продолжительная воздушная тревога. Она длилась 9 часов 10 минут.

Тревогу в Киеве объявили еще 27 сентября в 15:46, а сигнал отбоя прозвучал 28 сентября в 00:56.

Причиной продолжительной воздушной опасности стала массированная атака российских ударных беспилотников.

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Когда в Киеве была самая продолжительная воздушная тревога и сколько она длилась — читайте подробнее в материале Фактов ICTV.

Самая продолжительная тревога в Киеве — данные

С начала полномасштабной войны больше всего сигналов воздушной тревоги за одни сутки в Киеве зафиксировали 27 августа — тогда тревога звучала 13 раз.

Однако рекорд по продолжительности одной непрерывной тревоги в столице составляет 10 часов 32 минуты. Она началась в 22:55 28 ноября 2025 года и завершилась в 09:27 29 ноября.

Долгой была воздушная тревога в Киеве 25 августа 2024 года. Она продолжалась 7 часов 46 минут. Еще одна продолжительная тревога была 31 июля 2024 года — 7 часов 14 минут.

Отбоя долго ждали и 27 мая 2022 года — тогда тревога продолжалась 7 часов 55 минут.

Пятой по продолжительности стала тревога, объявленная 9 марта 2023 года. Она длилась 6 часов 51 минуту.

На шестом месте была тревога 10 октября 2022 года. Украинцы ждали отбоя 5 часов 37 минут.

Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!

Услышав сообщение об опасности — сразу направляйтесь в укрытие.

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