За даними мапи повітряних тривог, у столиці вночі 28 вересня 2026 року завершилася тривала повітряна тривога. Вона тривала 9 годин 10 хвилин.

Тривогу в Києві оголосили ще 27 вересня о 15:46, а сигнал про відбій пролунав 28 вересня о 00:56.

Причиною тривалої повітряної небезпеки стала масована атака російських ударних безпілотників.

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Дізнаймося, коли в Києві була найдовша повітряна тривога та скільки вона тривала — читайте детальніше в матеріалі Фактів ICTV.

Найдовша тривога в Києві — дані

Від початку повномасштабної війни найбільше сигналів повітряної тривоги за одну добу в Києві зафіксували 27 серпня, вона лунала 13 разів.

Втім, рекорд за тривалістю однієї безперервної тривоги у столиці становить 10 годин 32 хвилини. Вона розпочалася о 22:55 28 листопада 2025 року та завершилася о 09:27 29 листопада.

Довгою повітряна тривога в Києві була 25 серпня 2024 року. Вона тривала 7 годин 46 хвилин. А також 31 липня 2024 року — 7 годин 14 хвилин.

Відбій тривоги довго чекали й 27 травня 2022 року — тривога тривала 7 годин 55 хвилин.

П’ятою за тривалістю була тривога, яка оголошувалася 9 березня 2023 року. Вона тривала 6 годин 51 хвилину.

На шостому місці була тривога, яка оголошувалася 10 жовтня 2022 року. Українці чекали відбою 5 годин 37 хвилин.

Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!

Почувши сповіщення про небезпеку — одразу прямуйте в укриття.

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