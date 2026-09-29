Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні тисячі разів оголошували повітряні тривоги. За цей час у різних регіонах фіксували як короткі сигнали, так і тривоги, які тривали добу і довше.

За актуальними даними сервісу статистики повітряних тривог Air-alarms.in.ua, які ми перевірили 29 вересня 2026 року, від 24 лютого 2022 року в Україні зафіксували понад 91 тис. повітряних тривог.

Де була найдовша повітряна тривога в Україні та скільки вона тривала — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Найдовша тривога в Україні: статистика

Найтриваліший безперервний сигнал повітряної тривоги від початку повномасштабної війни зафіксували у Донецькій області.

Тривога розпочалася 20 лютого 2026 року о 20:47 і тривала 87 годин 45 хвилин 12 секунд. Це понад три з половиною доби безперервної небезпеки.

До цього рекорд належав Харківській області. У липні 2024 року там повітряна тривога тривала 50 годин 31 хвилину 18 секунд. Сигнал почався 23 липня 2024 року о 18:31.

Ще один тривалий сигнал зафіксували на Чернігівщині у жовтні 2025 року. Там повітряна тривога тривала 49 годин 34 хвилини.

Скільки повітряних тривог пролунало в Україні

Станом на 29 вересня 2026 року Air-alarms.in.ua зафіксував 91 661 повітряну тривогу за весь період від 24 лютого 2022 року.

Варто враховувати, що зараз система оповіщення працює і на рівні окремих районів. З грудня 2025 року такий підхід став основним по всій Україні. Якщо хоча б в одному районі області триває повітряна тривога, сервіс визначає безперервний часовий проміжок і враховує його як тривогу для області. Це дозволяє порівнювати нові дані з попередньою статистикою, коли сигнали оголошували переважно на рівні областей.

Коли була найдовша повітряна тривога у Києві

Для Києва та Київської області статистика ведеться окремо.

За даними мапи повітряних тривог, у Києві вночі 28 вересня 2026 року завершилася одна з тривалих повітряних тривог. Сигнал не припинявся 9 годин 10 хвилин.

Повітряну тривогу в столиці оголосили 27 вересня о 15:46. Відбій пролунав лише о 00:56 28 вересня.

Тривала повітряна небезпека була пов’язана з масованою атакою російських ударних безпілотників.

Від початку повномасштабної війни найбільше повітряних тривог за одну добу в Києві оголосили 27 серпня — того дня сигнал лунав 13 разів.

Найдовша безперервна повітряна тривога у столиці тривала 10 годин 32 хвилини. Вона почалася о 22:55 28 листопада 2025 року, а відбій оголосили о 09:27 29 листопада.

Тривалою була і повітряна тривога в Києві 25 серпня 2024 року — вона тривала 7 годин 46 хвилин. Ще один довгий сигнал зафіксували 31 липня 2024 року — 7 годин 14 хвилин.

Довелося довго чекати на відбій і 27 травня 2022 року. Тоді повітряна тривога у столиці тривала 7 годин 55 хвилин.

Які регіони найчастіше потерпають від повітряних тривог

Статистика Air-alarms.in.ua показує не лише тривалість сигналів, а й загальну кількість повітряних тривог у регіонах. Після переходу на районний рівень сервіс змінив алгоритм підрахунку, щоб об’єднувати сигнали, які безперервно тривають хоча б в одному районі області.

Найбільша тривалість окремих сигналів характерна передусім для прифронтових областей. Наприклад, у серпні 2026 року найдовша тривога за місячною статистикою Air-alarms.in.ua також була зафіксована на Донеччині — близько 76,5 години.

Як ведеться статистика повітряних тривог

Air-alarms.in.ua отримує інформацію з Telegram-каналів, які повідомляють про початок та завершення повітряних тривог. Серед них є як офіційні джерела, так і неофіційні OSINT-джерела.

За замовчуванням сервіс використовує офіційні дані про тривоги на рівні областей та Києва. Окремо можна переглядати статистику з урахуванням сигналів у містах і громадах, отриманих із OSINT-джерел.

Сам сервіс також попереджає, що статистика за перші тижні повномасштабної війни може мати певні неточності, оскільки до 15 березня 2022 року офіційного джерела даних про повітряні тривоги ще не було.

Найдовша повітряна тривога в Україні: що відомо на 29 вересня 2026 року

Отже, станом на 29 вересня 2026 року найдовша повітряна тривога в Україні тривала 87 годин 45 хвилин 12 секунд. Її зафіксували у Донецькій області 20 лютого 2026 року.

Попередній рекорд Харківщини — 50 годин 31 хвилина 18 секунд — після цього відійшов на друге місце.

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