Отключения света за долги: НКРЭКУ установил новые правила и предельный порог с 1 октября
- С 1 октября в Украине вступает в силу новый механизм определения стоимости отключения и повторного подключения электроэнергии.
- В то же время установлены условия, при которых потребитель не будет платить за отключение и подключение.
С 1 октября в Украине изменяются правила отключения и возобновления электроснабжения из-за задолженности. НКРЭКУ установила порог долга, ниже которого потребителям не придется оплачивать расходы на прекращение и повторное подключение электроэнергии.
Отключение света за долги
Как сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, такой порог будет составлять 1 664 грн — половину прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Если на момент оформления предупреждения сумма задолженности будет меньше 1664 грн, расходы на отключение и восстановление электроснабжения не будут возлагаться на потребителя.
Это же правило будет применяться, если после уточнения показателей счетчика выяснится, что фактический долг не превышает установленного порога, а также в случаях, когда электроэнергию отключили с нарушением определенной процедуры.
О возможном прекращении электроснабжения из-за неуплаты поставщик должен уведомить потребителя не менее 10 рабочих дней.
Сколько будет стоить отключение и подключение света
С 1 октября стоимость таких работ операторы систем распределения будут определять по единому механизму с предельными ценами.
Примерная средняя стоимость одной услуги без НДС составит:
- 170 грн — за дистанционное отключение или подключение;
- 510 грн — за работы на счетчике или автоматическом выключателе при напряжении до 1 кВ;
- 1 020 грн — за выполнение работ непосредственно на опоре линии электропередачи.
Таким образом, если электроснабжение прекращалось на уровне счетчика, общая стоимость отключения и последующего подключения может составлять около 1020 грн без НДС.
Ранее у некоторых операторов систем распределения стоимость аналогичных работ могла составлять около 5 тыс. грн.
Когда должны возобновить электроснабжение
Операторы систем распределения должны выбирать самый простой и дешевый из доступных способов проведения работ.
Также они не могут требовать от потребителя оплаты дополнительных услуг, в частности, технической проверки или пломбирования, если такие работы не являются обязательной частью процедуры.
Для возобновления электроснабжения потребитель должен погасить задолженность и подать соответствующее заявление.
После этого электроэнергию должны восстановить в течение трех рабочих дней в городах и пять рабочих дней в сельской местности.