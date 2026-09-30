С 1 октября в Украине изменяются правила отключения и возобновления электроснабжения из-за задолженности. НКРЭКУ установила порог долга, ниже которого потребителям не придется оплачивать расходы на прекращение и повторное подключение электроэнергии.

Отключение света за долги

Как сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, такой порог будет составлять 1 664 грн — половину прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Если на момент оформления предупреждения сумма задолженности будет меньше 1664 грн, расходы на отключение и восстановление электроснабжения не будут возлагаться на потребителя.

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Это же правило будет применяться, если после уточнения показателей счетчика выяснится, что фактический долг не превышает установленного порога, а также в случаях, когда электроэнергию отключили с нарушением определенной процедуры.

О возможном прекращении электроснабжения из-за неуплаты поставщик должен уведомить потребителя не менее 10 рабочих дней.

Сколько будет стоить отключение и подключение света

С 1 октября стоимость таких работ операторы систем распределения будут определять по единому механизму с предельными ценами.

Примерная средняя стоимость одной услуги без НДС составит:

170 грн — за дистанционное отключение или подключение;

510 грн — за работы на счетчике или автоматическом выключателе при напряжении до 1 кВ;

1 020 грн — за выполнение работ непосредственно на опоре линии электропередачи.

Таким образом, если электроснабжение прекращалось на уровне счетчика, общая стоимость отключения и последующего подключения может составлять около 1020 грн без НДС.

Ранее у некоторых операторов систем распределения стоимость аналогичных работ могла составлять около 5 тыс. грн.

Когда должны возобновить электроснабжение

Операторы систем распределения должны выбирать самый простой и дешевый из доступных способов проведения работ.

Также они не могут требовать от потребителя оплаты дополнительных услуг, в частности, технической проверки или пломбирования, если такие работы не являются обязательной частью процедуры.

Для возобновления электроснабжения потребитель должен погасить задолженность и подать соответствующее заявление.

После этого электроэнергию должны восстановить в течение трех рабочих дней в городах и пять рабочих дней в сельской местности.

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