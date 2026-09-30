З 1 жовтня в Україні змінюються правила відключення та відновлення електропостачання через заборгованість. НКРЕКП встановила поріг боргу, нижче якого споживачам не доведеться оплачувати витрати на припинення та повторне підключення електроенергії.

Відключення світла за борги

Як повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, такий поріг становитиме 1 664 грн — половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Якщо на момент оформлення попередження сума заборгованості буде меншою за 1664 грн, витрати на відключення та відновлення електропостачання не покладатимуть на споживача.

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Таке саме правило застосовуватиметься, якщо після уточнення показників лічильника з’ясується, що фактичний борг не перевищує встановленого порогу, а також у випадках, коли електроенергію відключили з порушенням визначеної процедури.

Про можливе припинення електропостачання через несплату постачальник має повідомити споживача щонайменше за 10 робочих днів.

Скільки коштуватиме відключення та підключення світла

З 1 жовтня вартість таких робіт оператори систем розподілу визначатимуть за єдиним механізмом із граничними цінами.

Орієнтовна середня вартість однієї послуги без ПДВ становитиме:

170 грн — за дистанційне відключення або підключення;

510 грн — за роботи на лічильнику чи автоматичному вимикачі за напруги до 1 кВ;

1 020 грн — за виконання робіт безпосередньо на опорі лінії електропередачі.

Таким чином, якщо електропостачання припиняли на рівні лічильника, загальна вартість відключення та подальшого підключення може становити близько 1020 грн без ПДВ.

Раніше у деяких операторів систем розподілу вартість аналогічних робіт могла сягати приблизно 5 тис. грн.

Коли мають відновити електропостачання

Оператори систем розподілу повинні обирати найпростіший і найдешевший із доступних способів проведення робіт.

Також вони не можуть вимагати від споживача оплати додаткових послуг, зокрема технічної перевірки чи пломбування, якщо такі роботи не є обов’язковою частиною процедури.

Щоб відновити електропостачання, споживач має погасити заборгованість і подати відповідну заяву.

Після цього електроенергію повинні відновити протягом трьох робочих днів у містах та протягом п’яти робочих днів у сільській місцевості.

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