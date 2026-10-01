Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 1 октября 2026 года — ситуация на фронте
Всего за последние сутки произошло 173 боевых столкновения.
Противник нанес два ракетных удара, совершил 54 авиаудара, сбросил 176 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для поражения 4 928 дронов-камикадзе и осуществил 1 944 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий на 1 октября 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 681-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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