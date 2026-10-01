Загалом протягом минулої доби відбулося 173 бойові зіткнення.

Противник завдав двох ракетних ударів, здійснив 54 авіаційні удари, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4 928 дронів-камікадзе та здійснив 1 944 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій на 1 жовтня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 681-шу добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.