1 октября Шевченковский районный суд Львова по делу убийства языковеда Ирины Фарион объявил приговор Вячеславу Зинченко.

Убийство Фарион: суд вынес приговор Вячеславу Зинченко

Судебное заседание по делу №466/12967/24 об умышленном убийстве состоялось в Шевченковском райсуде Львова.

Пострадавшей выступала дочь Ирины Фарион – София Особа. Обвиняемый Вячеслав Зинченко получил пожизненное заключение.

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Сам Зинченко отрицал свою вину, его последняя адвокат называла дело сфальсифицированным.

Прокуратура и потерпевшая сторона просили о пожизненном лишении свободы. В ходе зачитывания приговора судья подчеркнул, что обвиняемому неоднократно предлагали выступить во время дебатов, но он каждый раз отказывался из-за отсутствия согласования позиции с защитниками.

Напомним, что 19 июля 2024 года во Львове было совершено покушение на языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Около 19:30 неизвестный выстрелил в нее на одной из улиц города. Фарион госпитализировали, однако впоследствии она скончалась в больнице.

Полиция установила, что в 2022 году Вячеслав Зинченко присоединился к группе, пропагандировавшей насилие, жестокость и нетерпимость, а в 2024 году — к сообществу, связанному с российской неонацистской организацией.

По данным следствия, из-за неприязни к позиции Ирины Фарион относительно украинского языка и культуры он решил ее убить. Зинченко собирал информацию о Фарион, следил за ней, купил оружие и спланировал преступление.

Тогдашний министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что нападение сначала квалифицировали как покушение на умышленное убийство. Среди версий, рассматриваемых полицией, были общественная и политическая деятельность Фарион, личная неприязнь, а также возможный российский след. На месте преступления правоохранители обнаружили гильзу.

25 июля в Днепре был задержан 18-летний Вячеслав Зинченко по подозрению в убийстве Фарион. По словам Клименко, у следствия было достаточно доказательств считать, что именно он стрелял в языковеда. Расследование до момента задержания длилось 139 часов.

На следующий день, 26 июля, Галицкий районный суд Львова избрал Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. На первом заседании он вину не признал.

В сентябре 2024 года Зинченко сам просил продлить ему содержание под стражей, объясняя это опасениями за собственную жизнь в случае перевода в другой следственный изолятор.

В конце декабря 2024 года прокуратура завершила досудебное расследование и передала обвинительный акт в суд.

Правоохранители также изменили квалификацию дела на убийство лица в связи с исполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, а также на незаконное обращение с оружием.

17 сентября в Шевченковском районном суде Львова завершились судебные прения по делу. После этого суд пошел в совещательную комнату для принятия решения.

В начале заседания сторона защиты просила дополнительное время для ознакомления с материалами, в том числе с судебно-медицинской экспертизой. Адвокат также заявила о проблемах со сканированием части документов и о давлении на защиту.

Суд предоставил адвокату 20 минут для ознакомления с материалами. После перерыва она попросила перенести заседание на 18 сентября, чтобы завершить подготовку выступления на дебатах, однако прокуроры выступили против, отметив, что защита уже имела достаточно времени для работы с материалами.

По словам прокурора, в ходе досудебного расследования по делу назначили более 60 экспертиз, допросили более 1,5 тыс. человек и проработали записи с камер видеонаблюдения.

Источник : Нацполиция

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